Свет будут отключать из-за обстрелов и непогоды: графики на 29 декабря

На фоне последствий обстрелов и непогоды 29 декабря в Украине действуют почасовые и аварийные отключения, а для бизнеса и промышленности - ограничения мощности.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" и Министерство энергетики .

По данным Минэнерго, в течение прошлой недели российские войска ежедневно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Всего зафиксировано одну массированную и более 43 прицельных атак, в результате которых повреждено около 118 энергетических объектов и сетей.

Четыре удара были направлены по объектам группы "Нафтогаз", в частности по Херсонской ТЭЦ - единственному источнику тепла для города. Сейчас продолжается ликвидация последствий, одной из работниц предприятия оказывают медицинскую помощь.

Последняя атака привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевской области. По состоянию на утро без электроснабжения остаются более 9 тысяч потребителей в Киевской области.

Отключение света 29 декабря

Из-за последствий предыдущих массированных атак в большинстве регионов Украины сегодня вынужденно применяют меры ограничения потребления электроэнергии:

графики почасовых отключений для населения;

графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В отдельных областях введены аварийные отключения, в таких регионах предварительно обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют.

Кроме атак, на работу энергосистемы повлияла и непогода. Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега полностью или частично обесточены 215 населенных пунктов. Ремонтные бригады облэнерго работают во всех пострадавших регионах.

Аварийные отключения света

В Сумской, Полтавской и Харьковской областях 29 декабря ввели графики аварийных отключений электроэнергии. Причина - повреждение энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Также из-за российской атаки лишь частично действуют графики в Киеве и Киевской области.

В Сумской области 29 декабря аварийные отключения ввели с 09:24 для 1-5 очередей. В облэнерго отмечают, что очереди при аварийных отключениях не совпадают с почасовыми. Свою очередь можно проверить на сайте "Сумыоблэнерго", в приложении или кабинете E-Svitlo, а также в счете за электроэнергию.



График отключения света в Сумской области 29 декабря (инфографика: "Сумыоблэнерго")

В Полтавской области график аварийных отключений начал действовать с 09:45. Свет восстановят после ликвидации аварий и соответствующей команды от "Укрэнерго". Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

В Харькове и Харьковской области также применили аварийные отключения для стабилизации энергосети. В то же время в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений. Перечень адресов по очередям доступен по ссылке.

В Киеве 29 декабря продолжаются отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. На левом берегу столицы действуют экстренные отключения из-за перегрузки поврежденных сетей после ударов по энергообъектам. В то же время на Правобережье применяют стабилизационные отключения. Киевлян предупреждают, что графики могут меняться в течение дня.

Жители Киева могут узнать свой ГПВ с помощью сайтов YASNO и ДТЭК.

График отключения электроэнергии в Киеве 29 декабря (инфографика: t.me/dtek_ua)

В Киевской области сегодня также введены стабилизационные отключения света. По данным ДТЭК самая тяжелая ситуация в Бориспольской, Вышгородской и Броварской громадах, здесь привычные графики не действуют. Энергетики отмечают, что сегодня пытаются подавать свет с интервалами 3 часа со светом, 6 - без.

Узнать об отключении по своему адресу можно на официальном сайте или в чат-ботах в Telegram и Viber.

График отключения электроэнергии в Киевской области 29 декабря (инфографика: t.me/dtek_ua)

Плановые отключения электроэнергии

Винницкая область

В Винницкой области 29 декабря введут ограничения потребления электроэнергии для небытовых потребителей. Ограничения будут действовать в течение суток - с 00:00 до 24:00.

Бытовых потребителей просят экономно пользоваться электроэнергией в течение дня. Следить за актуальной информацией об отключениях можно следующими способами:

на официальном сайте в онлайн-разделе графиков, где по адресу, ЭИС-коду или лицевому счету можно посмотреть запланированные отключения;

в чат-ботах в Telegram и Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Днепропетровская область

По приказу НЭК "Укрэнерго", с 00:00 до 24:00 в регионе действуют стабилизационные отключения света. Кроме того, из-за перегрузки электросетей в Никополе возможны экстренные отключения электроэнергии.

По данным ДТЭК "Днепровские электросети", следить за актуальной информацией по отключениям света и проверять графики можно:

на официальном сайте компании;

в Telegram-канале;

Viber-боте.

График отключения электроэнергии в Днепропетровской области 29 декабря (инфографика: t.me/dtek_ua)

Житомирская область

В Житомирской области 29 декабря действуют ограничения потребления электроэнергии. Для бытовых потребителей с 00:00 до 24:00 будут применять графики почасовых отключений (ГПВ). Для промышленных предприятий и бизнеса в этот же период будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Актуальные графики почасовых отключений для своего адреса можно посмотреть на официальном сайте "Житомироблэнерго".



График отключения света в Житомирской области 29 декабря (инфографика: "Житомироблэнерго")

Запорожская область

В Запорожской области 29 декабря будет действовать график почасовых отключений электроэнергии на. Как сообщает облэнерго, изменения были внесены в течение ночи по указаниям. Отключения электроэнергии будут происходить по следующим интервалам (с учетом времени на переключение):

1.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

2.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 20:30;

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00;

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

4.1: 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;

5.1: 06:30 - 08:00,12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;

6.2: 00:00 - 03:30, 10:00 - 12:30, 16:30 - 21:30.

Энергетики призывают жителей области регулярно проверять информацию на официальном сайте, поскольку графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Кировоградская область

По информации ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".



График отключения света в Кировоградской области 29 декабря (инфографика: "Кировоградоблэнерго")

Николаевская область

В Николаевской области в понедельник, 29 декабря, будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии. По предварительному прогнозу, ограничения будут применять с 06:00 до 23:59. Свет будут выключать по очередям и поочередно в разные временные промежутки в течение дня. В частности:

1.1 - 14:00 - 17:30;

1.2 - 10:30 - 14:00;

2.1 - 07:00 - 10:30;

2.2 - 07:30 - 10:30; 17:30 - 21:00;

3.1 - 05:30 - 07:00; 10:30 - 14:00;

3.2 - 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;

4.1 - 10:30 - 14:00;

4.2 - 05:30 - 07:00; 17:30 - 21:00;

5.1 - 07:00 - 10:30;

5.2 - 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;

6.1 - 10:30 - 14:00; 17:30 - 20:30;

6.2 - 09:30 - 10:30; 14:00 - 17:30.

Актуальную информацию по конкретному адресу можно проверить по ссылке.

Одесская область

Согласно информации ДТЭК Одесские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Тернопольская область

В Тернопольской области 29 декабря по указанию НЭК "Укрэнерго" будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса в период с 00:00 до 24:00.

Актуальный график, а также информацию о том, к какой пидчерги принадлежит ваш адрес, можно посмотреть на официальном сайте АО "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.

Энергетики предупреждают, что в течение суток возможны изменения в графике, поэтому рекомендуют следить за обновлениями на сайте компании.



График отключения света в Тернопольской области 29 декабря (инфографика: "Тернопольоблэнерго")

Хмельницкая область

В Хмельницкой области 29 декабря действует график почасовых отключений электроэнергии. Актуальный ГПВ можно посмотреть по ссылке.

Для промышленных потребителей применен график ограничения электрической мощности (5 очередей). Детали доступны по ссылке.



График отключения света в Хмельницкой области 29 декабря (инфографика: "Хмельницкоблэнерго")

Черкасская область

29 декабря в Черкасской области будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ). Ориентировочные часы отсутствия света выглядят так:

1.1 04:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;

1.2 05:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;

2.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;

2.2 04:00 - 07:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

3.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 23:00;

3.2 02:00 - 04:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;

4.1 02:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 21:00, 23:00 - 24:00;

4.2 02:00 - 05:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 20:00 - 22:00;

5.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

5.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

6.1 00:00 - 02:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;

6.2 00:00 - 02:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 20:00.

Перечень адресов, которые будут отключаться по соответствующим очередям и подочередности, доступен по ссылке.

Черновицкая область

По данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиков почасовых отключений можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).



График отключения света в Черновицкой области 29 декабря (инфографика: "Черновцыоблэнерго")

Черниговская область

В Черниговской области 29 декабря применен график почасовых отключений. В случае изменений в работе энергосистемы график могут оперативно корректировать, поэтому жителей призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах.

Проверить свою очередь отключений и личный график можно:

на сайте;

в Viber-боте;

в Telegram-боте.



График отключения света в Черниговской области 29 декабря (инфографика: "Черниговоблэнерго")

Обесточивание из-за погодных условий

Во Львовской области 29 декабря часть потребителей осталась без электроэнергии из-за непогоды. Как сообщили в "Львовоблэнерго", несмотря на восстановление света для большинства абонентов в воскресенье, ночные порывы ветра вызвали новые аварийные обесточивания. По состоянию на 08:00 полностью без света оставались 16 населенных пунктов, еще 70 - частично в разных районах области.

Один из главных способов узнать об отключении света во Львовской области - официальный сайт ЧАО "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света". Клиенты, зарегистрированные в персональном кабинете, получают сообщения о плановых и аварийных перерывах электроснабжения на свою электронную почту. Кроме того, информация поступает автоматически пользователям чат-ботов "Львовоблэнерго" в Telegram и Viber, где можно проверить данные по своему лицевому счету.

В Ровенской области второй день подряд продолжаются восстановительные работы после непогоды. Из-за сильных порывов ветра и падения деревьев на линии электропередач энергетики "Ривнеоблэнерго" непрерывно работают над ликвидацией аварий. По состоянию на утро полностью обесточены 8 населенных пунктов и еще 2 - частично в Ривненском районе. Накануне свет удалось вернуть в 28 населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, задействованы все имеющиеся бригады и техника.

Потребление электроэнергии

По данным энергетиков, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. По состоянию на 9:30 29 декабря оно было на 3% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня, что связывают с потеплением.

В то же время вечерний максимум 28 декабря был на 2,9% выше, чем неделю назад, из-за ощутимого похолодания.

Украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией, максимально ограничить использование мощных приборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00.