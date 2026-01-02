Свет будут выключать аварийно и по графикам: полный список для всех областей

В пятницу, 2 января, в большинстве регионов Украины продолжат действовать почасовые отключения электроэнергии. Однако в некоторых областях свет будут подавать в аварийном режиме, без графиков.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Как пояснили в компании, во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Также в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений.
Графики отключения вводят из-за последствий российских атак на энергетические объекты. В то же время ситуация может измениться, поэтому время и объем применения ограничений следует узнавать на официальных страницах облэнерго.
Также стало известно, что на Волыни, Прикарпатье, Закарпатье, а также Львовской и Ровенской областях отключения электроэнергии 2 января не запланированы.
Графики отключения света в столице будут действовать 2 января в течение суток. Некоторым очередям будут выключать электроэнергию дважды.
Жители Киева могут узнать свой график почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Наиболее критической остается ситуация в Одесской области, где враг ежедневно атакует энергообъекты. Из-за этого подавать свет в регионе будут в аварийном режиме, без графиков.
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Как отметили в "Сумыоблэнерго", командой НЭК "Укрэнерго" внесены изменения в объем применения графиков почасовых отключений на 02 января.
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:
В Черкасской области свет будут выключать 2-3 раза в сутки в зависимости от очереди. Суммарно электричества не будет от 4 до 6 часов.
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
График на Черниговщине получился неравномерным: пока шестой очереди выключают свет совсем ненадолго, пятой группе досталась самая большая нагрузка с тремя отключениями. Суммарно электричества не будет от 3 до 6,5 часов.
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Почасовые графики будут действовать с 08:00 до 22:00
В разрезе подчирков предварительный прогноз выглядит так:
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
График на Житомирщине получился неоднородным: половине очередей, например второй или третьей, повезло больше - у них только два отключения, тогда как большинству других групп свет будут выключать трижды. Суммарно электричества не будет от 4 до 6 часов.
График имеет следующий вид:
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
На Тернопольщине график отключений довольно лояльный, но неравномерный: первой очереди повезло больше всего с совсем коротким вечерним отключением. Другие группы будут находиться без света дольше, в среднем от 2,5 до 3,5 часов чистого "красного" времени.
Свет будут выключать один раз в сутки.
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
Россия систематически наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, применяя ракеты и дроны. Такие атаки приводят к значительным разрушениям и отключениям электроэнергии.
Одна из последних масштабных атак состоялась 27 декабря. С началом нового года Россия продолжила обстрелы энергетических объектов Украины.
По данным Министерства энергетики, 1 января враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах страны. В результате этого значительное количество потребителей оставалось без электроснабжения в Волынской и Одесской областях, также зафиксированы новые обесточивания на Черниговщине.