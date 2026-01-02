Світло вимикатимуть аварійно і за графіками: повний список для всіх областей

У п'ятницю, 2 січня, у більшості регіонів України продовжать діяти погодинні вимкнення електроенергії. Проте у деяких областях світло подаватимуть в аварійному режимі, без графіків.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як пояснили у компанії, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Також у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень.
Графіки відключення запроваджують через наслідки російських атак на енергетичні обʼєкти. Водночас ситуація може змінитися, тому час та обсяг застосування обмежень варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.
Також стало відомо, що на Волині, Прикарпатті, Закарпатті, а також Львівській та Рівненській областях відключення електроенергії 2 січня не заплановані.
Графіки відключення світла у столиці будуть діяти 2 січня упродовж доби. Деяким чергам вимикатимуть електроенергію двічі.
Жителі Києва можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Найбільш критичною залишається ситуація на Одещині, де ворог щодня атакує енергооб'єкти. Через це подавати світло в регіоні будуть в аварійному режимі, без графіків.
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Як зазначили у "Сумиобленерго", командою НЕК "Укренерго" внесено зміни в обсяг застосування графіків погодинних відключень на 02 січня.
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
На Черкащині світло вимикатимуть 2-3 рази на добу залежно від черги. Сумарно електрики не буде від 4 до 6 годин.
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Графік на Чернігівщині вийшов нерівномірним: поки шостій черзі вимикають світло зовсім ненадовго, п’ятій групі дісталося найбільше навантаження з трьома відключеннями. Сумарно електрики не буде від 3 до 6,5 годин.
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Погодинні графіки діятимуть з 08:00 до 22:00
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Графік на Житомирщині вийшов неоднорідним: половині черг, як-от другій чи третій, пощастило більше - у них лише два відключення, тоді як більшості інших груп світло вимикатимуть тричі. Сумарно електрики не буде від 4 до 6 годин.
Графік має такий вигляд:
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
На Тернопільщині графік відключень доволі лояльний, але нерівномірний: першій черзі пощастило найбільше з зовсім коротким вечірнім відключенням. Інші групи перебуватимуть без світла довше, в середньому від 2,5 до 3,5 годин чистого "червоного" часу.
Світло вимикатимуть один раз на добу.
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Росія систематично завдає масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, застосовуючи ракети та дрони. Такі атаки призводять до значних руйнувань і відключень електроенергії.
Одна з останніх масштабних атак відбулася 27 грудня. З початком нового року Росія продовжила обстріли енергетичних об’єктів України.
За даними Міністерства енергетики, 1 січня ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах країни. Внаслідок цього значна кількість споживачів залишалася без електропостачання у Волинській та Одеській областях, також зафіксовано нові знеструмлення на Чернігівщині.