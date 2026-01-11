Свет будут отключать по всей Украине: в "Укрэнерго" определились с графиками на 12 января

В компании проинформировали, что ограничения коснутся всех областей.

"Завтра, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

Причинами введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

В "Укрэнерго" не назвали количество очередей, которые одновременно могут быть отключены 12 января, но отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - резюмировали в компании.