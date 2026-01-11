UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Світло відключатимуть по всій Україні: в "Укренерго" визначились з графіками на 12 січня

Фото: обмеження торкнуться всіх областей (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок, 12 січня, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності. Вони стосуватимуться побутових споживачів та промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

У компанії поінформували, що обмеження торкнуться всіх областей.

"Завтра, 12 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.

Причинами запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергоб'єкти України.

В "Укренерго" не назвали кількість черг, які одночасно можуть бути відключенні 12 січня, але зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - резюмували у компанії.

Ситуація з енергетикою в Україні

Нагадаємо, що починаючи з осені 2025 року Росія відновила свої атаки на енергетичну систему України. В останні дні ці атаки продовжилися і тривають досі.

За словами президента України Володимира Зеленського, через удари РФ по критичній інфраструктурі, ситуація в регіонах залишається складною. За його словами, енергетики та ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити світло, тепло і воду.

"Вони спеціально чекали морозної погоди, щоб погіршити життя наших людей. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей", - підкреслив він.

Також зазначимо, що в ніч на 9 січня по Києву був здійснений комбінований удар, в результаті чого в столиці виникли проблеми з водою, теплом, і частково до цього дня діють екстрені відключення світла.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що ситуація зі світлом у столиці покращиться до четверга, 15 січня.

