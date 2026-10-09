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Свет, укрытие и цена: как украинцы выбирают жилье для покупки и аренды в 2026 году

09:59 09.10.2026 Пт
4 мин
aimg Татьяна Веремеева
Свет, укрытие и цена: как украинцы выбирают жилье для покупки и аренды в 2026 году Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Украинцы при выборе жилья в 2026 году все больше обращают внимание на безопасность и автономность. Важными критериями стали резервное питание, автономное отопление, расстояние от стратегических объектов и наличие укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Как украинцы выбирают жилье для покупки

Главной причиной поиска нового жилья остается желание изменить текущие жилищные условия. Это отметили 47% опрошенных.

Еще 42% ищут недвижимость, чтобы иметь собственное отдельное пространство. Для 23% причиной является желание переехать в большее или более просторное жилье, для 20% - улучшить уровень жизни, а для 11% - изменить район города.

В то же время украинцы все чаще стремятся жить отдельно от семьи. В 2026 году 16% покупателей назвали мотивом желания жить отдельно с партнером. Год назад этот показатель составил 7%.

Еще 13% ищут отдельное жилье для детей, столько же - хотят жить отдельно от родителей.

Недвижимость также остается инвестиционным инструментом. 28% опрошенных рассматривают ее как вложение средств, а 19% - в том числе для будущего дохода от аренды или перепродажи.

Но когда дело доходит непосредственно до выбора объекта, главным критерием остается цена. Ее учитывают 82% покупателей.

На втором месте - площадь жилья, она важна для 79% респондентов. Количество комнат и район города имеет значение для 77% опрошенных.

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Еще 76% обращают внимание на планировку или ремонт и стадию готовности объекта. Инфраструктура и внешний вид дома важны для 73%, этаж - для 72%.

В то же время в требованиях к жилью произошло заметное изменение. Наличие дополнительного питания на случай отключений теперь важно для 68% покупателей. Годом ранее этот показатель составил 49%.

Также 68% опрошенных назвали важным автономное отопление.

Таким образом, энергетическая автономность жилья уже практически сравнялась по значению с его площадью, планировкой и другими базовыми характеристиками.

Не менее показательны изменения в отношении безопасности. 67% покупателей учитывают расстояние от стратегических объектов, а 60% - наличие укрытия в доме.

Для сравнения, близость к метро важна для 46% респондентов, а до центра города - для 45%.

Среди опрошенных 42% планируют приобрести недвижимость в течение ближайшего года. Еще 36% рассматривают покупку в перспективе от одного до пяти лет.

"Цена и локация остаются базовыми характеристиками жилья, однако сегодня люди оценивают объект значительно шире. Важно уже не только, сколько стоит квартира или где она расположена, но и насколько комфортно и безопасно в ней можно жить в разных обстоятельствах", - отметила руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

По ее словам, резервное питание, автономное отопление, расстояние от стратегических объектов и наличие укрытия постепенно становятся такими же практическими критериями как площадь, количество комнат или транспортная доступность.

Что ищут арендаторы

На рынке долгосрочной аренды главным мотивом остается потребность в отдельном жилье - ее назвали 45% опрошенных.

Еще 37% хотят изменить текущие жилищные условия, а 33% ищут жилье из-за работы, путешествий или других причин, связанных с мобильностью.

Для 28% респондентов причиной поиска стали война и смена места жительства. Еще 17% хотят жить отдельно с партнером, 16% - от родителей, а 14% нуждаются в отдельном пространстве для работы или обучения.

Как и при покупке, для арендаторов важнейшей характеристикой остается цена - ее учитывают 82% опрошенных.

На втором месте оказались район и близость к общественному транспорту - по 68%. Расстояние от стратегических объектов важно для 66% арендаторов.

Количество комнат и близость к работе имеют значение для 65%, планировка и ремонт - для 61%.

А вот резервное питание уже опережает по значению площадь квартиры: его наличие важно для 60% арендаторов, тогда как общая площадь - для 59%.

Инфраструктура и этаж важны для 57% опрошенных, автономное отопление - для 54%, а наличие укрытия в доме - также для 54%.

В то же время близость к центру имеет значение для 41% арендаторов, паркинг - для 41%, а вид из окна - для 40%.

Квартиры остаются популярным форматом долгосрочной аренды: их рассматривают 90% тех, кто ищет жилье. Дома интересуют - 26%, а таунхаусы - 5%.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцы активно готовятся к зиме и запасаются необходимым на случай отключений. Люди покупают генераторы, зарядные станции или другие источники питания. Многие украинцы также формируют запас пищи и воды.

Также мы писали, что украинцы больше всего опасаются зимой длительных отключений электроэнергии, перебоев с водой и проблем с отоплением. В то же время, 40% готовы рассматривать переезд, если условия жизни в их населенном пункте существенно ухудшатся.

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