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Главная » Жизнь » Общество

Уже готовятся к сложностям: при каких условиях украинцы покинут дома зимой

21:22 16.09.2026 Ср
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Уже готовятся к сложностям: при каких условиях украинцы покинут дома зимой Фото: Украинцы готовятся к сложной зиме (Getty Images)
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Украинцы готовятся к возможным перебоям с электроэнергией, водой и отоплением, но для большинства это не означает автоматической готовности покидать свои дома. В то же время, 40% опрошенных допускают переезд, если условия жизни в их населенном пункте существенно ухудшатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Gradus.

Что больше всего беспокоит украинцев накануне зимы

Наибольшей коммунальной проблемой в преддверии зимы респонденты считают длительные отключения электроэнергии. На них указали 69% опрошенных.

Также среди основных рисков:

  • 58% назвали критической проблемой отсутствие воды;
  • 48% - перебои с отоплением.

При этом подготовка преимущественно происходит на уровне собственного дома. Люди запасают ресурсы, используют временные решения и пытаются обустроить быт в случае перебоев.

Готовы ли украинцы переехать

40% респондентов готовы рассматривать "План Б" - переезд, если условия жизни в их населенном пункте существенно ухудшатся.

В то же время, 35% не планируют переезжать даже при таком сценарии.

Среди причин, которые могут подтолкнуть к изменению местожительства, на первом месте остается безопасность. Также респонденты называли отсутствие доступа к медицине, значительное ухудшение погодных условий, нестабильную работу общественного транспорта и отсутствие доступа к образованию.

При этом потенциальная релокация не обязательно означает выезд за границу. В случае переезда каждый пятый будет рассматривать возможность уехать из Украины, в то время как практически каждый второй - временно переместиться в пределах страны.

Уже готовятся к сложностям: при каких условиях украинцы покинут дома зимой
Наиболее вероятные варианты для переезда для украинцев (инфографика: Gradus)

Обустройство автономности домохозяйств

Несмотря на опыт предыдущей зимы, полностью автономными домохозяйства считают немного опрошенных.

42% живут в помещениях, подключенных к городским коммунальным системам, и не имеют необходимого оборудования для автономного обогрева или электроснабжения или запасов воды.

Еще около трети имеют такое оборудование, но остаются зависимыми от городской инфраструктуры.

О полной автономности заявил только каждый десятый респондент.

Таким образом, подготовка к зиме для большинства остается скорее способом подстраховаться на случай перебоев, а не переходом к полностью автономному быту.

Уже готовятся к сложностям: при каких условиях украинцы покинут дома зимой
Что может вынудить украинцев переехать? (инфографика: Gradus)

Когда возникает готовность к переезду

По данным исследования, украинцы уже адаптировались к нестабильности и пока пытаются приспосабливать быт к возможным проблемам. В то же время, такая адаптация имеет пределы.

Социологиня, основательница и CEO Gradus Евгения Близнюк отмечает, что люди оценивают не только готовность к трудностям, но и способность города или общины обеспечить базовые условия жизни. По ее словам, украинцы не полагаются только на один сценарий, а оценивают риски и готовят запасные решения.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что большинство украинцев готовы продолжать сопротивление российской агрессии даже в условиях длительных перебоев с электроэнергией и отоплением. По данным КМИС, поддержка продолжения борьбы остается подавляющей во всех регионах Украины.

Также мы писали, как энергетики готовятся к зиме в Украине.

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