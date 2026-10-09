Світло, укриття та ціна: як українці обирають житло для купівлі та оренди у 2026 році

Українці під час вибору житла у 2026 році дедалі більше звертають увагу на безпеку та автономність. Важливими критеріями стали резервне живлення, автономне опалення, відстань від стратегічних об'єктів та наявність укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Як українці обирають житло для купівлі

Головною причиною пошуку нового житла залишається бажання змінити поточні житлові умови. Це зазначили 47% опитаних.

Ще 42% шукають нерухомість, щоб мати власний окремий простір. Для 23% причиною є бажання переїхати у більше або просторіше житло, для 20% - покращити рівень життя, а для 11% - змінити район міста.

Водночас українці дедалі частіше прагнуть жити окремо від родини. У 2026 році 16% покупців назвали мотивом бажання жити окремо з партнером. Рік тому цей показник становив 7%.

Ще 13% шукають окреме житло для дітей, стільки ж - хочуть жити окремо від батьків.

Нерухомість також залишається інвестиційним інструментом. 28% опитаних розглядають її як вкладення коштів, а 19% - зокрема для майбутнього доходу від оренди або перепродажу.

Але коли справа доходить безпосередньо до вибору об'єкта, головним критерієм залишається ціна. Її враховують 82% покупців.

На другому місці - площа житла, вона важлива для 79% респондентів. Кількість кімнат та район міста мають значення для 77% опитаних.

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Ще 76% звертають увагу на планування або ремонт та стадію готовності об'єкта. Інфраструктура і зовнішній вигляд будинку важливі для 73%, поверх - для 72%.

Водночас у вимогах до житла відбулася помітна зміна. Наявність додаткового живлення на випадок відключень тепер важлива для 68% покупців. Роком раніше цей показник становив 49%.

Так само 68% опитаних назвали важливим автономне опалення.

Таким чином, енергетична автономність житла вже практично зрівнялася за значенням із його площею, плануванням та іншими базовими характеристиками.

Не менш показовими є зміни у ставленні до безпеки. 67% покупців враховують відстань від стратегічних об'єктів, а 60% - наявність укриття у будинку.

Для порівняння, близькість до метро важлива для 46% респондентів, а до центру міста - для 45%.

Серед опитаних 42% планують придбати нерухомість протягом найближчого року. Ще 36% розглядають купівлю в перспективі від одного до п'яти років.

"Ціна та локація залишаються базовими характеристиками житла, однак сьогодні люди оцінюють об'єкт значно ширше. Важливо вже не лише, скільки коштує квартира або де вона розташована, а й наскільки комфортно та безпечно в ній можна жити за різних обставин", - зазначила керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

За її словами, резервне живлення, автономне опалення, відстань від стратегічних об'єктів та наявність укриття поступово стають такими ж практичними критеріями, як площа, кількість кімнат чи транспортна доступність.

Що шукають орендарі

На ринку довгострокової оренди головним мотивом залишається потреба в окремому житлі - її назвали 45% опитаних.

Ще 37% хочуть змінити поточні житлові умови, а 33% шукають житло через роботу, подорожі чи інші причини, пов'язані з мобільністю.

Для 28% респондентів причиною пошуку стали війна та зміна місця проживання. Ще 17% хочуть жити окремо з партнером, 16% - від батьків, а 14% потребують окремого простору для роботи або навчання.

Як і при купівлі, для орендарів найважливішою характеристикою залишається ціна - її враховують 82% опитаних.

На другому місці опинилися район та близькість до громадського транспорту - по 68%. Відстань від стратегічних об'єктів важлива для 66% орендарів.

Кількість кімнат та близькість до роботи мають значення для 65%, планування і ремонт - для 61%.

А ось резервне живлення вже випереджає за значенням площу квартири: його наявність важлива для 60% орендарів, тоді як загальна площа - для 59%.

Інфраструктура та поверх важливі для 57% опитаних, автономне опалення - для 54%, а наявність укриття у будинку - також для 54%.

Водночас близькість до центру має значення для 41% орендарів, паркінг - для 41%, а вид із вікна - для 40%.

Квартири залишаються найпопулярнішим форматом довгострокової оренди: їх розглядають 90% пошукачів. Будинки цікавлятьт - 26%, а таунхауси - 5%.