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ССО атаковали сразу две нефтебазы в российском Азове

14:16 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
ССО атаковали сразу две нефтебазы в российском Азове Фото: российские спасатели при ликвидации пожара (Getty Images)
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Украинские военные во взаимодействии с представителями российского повстанческого движения Черная искра поразили две нефтебазы в городе Азов Ростовской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.

Одним из пораженных объектов стала нефтебаза ООО "Транзит-Экспресс". Она выполняет функции распределительного терминала, где принимают, хранят и отгружают светлые и черные нефтепродукты.

Комплекс состоит из двух отдельных площадок с резервуарными парками. Каждый из них имеет собственную инфраструктуру, позволяющую перегружать топливо с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Вторым объектом стала нефтебаза "Азовская", расположенная недалеко от портовой инфраструктуры города. Ее резервуарный парк может вместить до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов, а мощность перевалки составляет до 60 тысяч тонн горючего в месяц.

Предприятие может принимать нефтепродукты тремя видами транспорта: железнодорожным, автомобильным и морским.

По данным ССО, обе нефтебазы имеют важное значение для поставки нефтепродуктов с территории России на оккупированные территории юга Украины.

"Поражение этих объектов ослабляет логистические возможности противника и создает препятствия для обеспечения топливом оккупационных войск на территории Украины", - подытожили в Силах специальных операций.

Напомним, после ночной атаки дронов губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил о возгорании на четырех производственных объектах нефтебазы в Азове.

Кроме того, утром Украина нанесла удар по Крымскому мосту. После атаки движение автомобилей было ограничено, а поезда временно остановили.

Впоследствии Минобороны РФ отчиталось о якобы рекордной за время полномасштабной войны атаке украинских беспилотников. По утверждению российского военного ведомства, за сутки российская ПВО сбила 2049 дронов.

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