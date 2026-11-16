ССО атаковали сразу две нефтебазы в российском Азове
Украинские военные во взаимодействии с представителями российского повстанческого движения Черная искра поразили две нефтебазы в городе Азов Ростовской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.
Одним из пораженных объектов стала нефтебаза ООО "Транзит-Экспресс". Она выполняет функции распределительного терминала, где принимают, хранят и отгружают светлые и черные нефтепродукты.
Комплекс состоит из двух отдельных площадок с резервуарными парками. Каждый из них имеет собственную инфраструктуру, позволяющую перегружать топливо с железнодорожного транспорта на автомобильный.
Вторым объектом стала нефтебаза "Азовская", расположенная недалеко от портовой инфраструктуры города. Ее резервуарный парк может вместить до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов, а мощность перевалки составляет до 60 тысяч тонн горючего в месяц.
Предприятие может принимать нефтепродукты тремя видами транспорта: железнодорожным, автомобильным и морским.
По данным ССО, обе нефтебазы имеют важное значение для поставки нефтепродуктов с территории России на оккупированные территории юга Украины.
"Поражение этих объектов ослабляет логистические возможности противника и создает препятствия для обеспечения топливом оккупационных войск на территории Украины", - подытожили в Силах специальных операций.
Напомним, после ночной атаки дронов губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил о возгорании на четырех производственных объектах нефтебазы в Азове.
Кроме того, утром Украина нанесла удар по Крымскому мосту. После атаки движение автомобилей было ограничено, а поезда временно остановили.
Впоследствии Минобороны РФ отчиталось о якобы рекордной за время полномасштабной войны атаке украинских беспилотников. По утверждению российского военного ведомства, за сутки российская ПВО сбила 2049 дронов.