Свет в новогоднюю ночь: в Госэнергонадзоре объяснили, каких отключений ожидать
В новогоднюю ночь в Украине скорее всего будут действовать привычные графики почасовых отключений электроэнергии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.
По его словам, сейчас специалисты осторожно относятся к любым прогнозам, поскольку ситуация в энергосистеме остается уязвимой из-за возможных атак со стороны России и снижения температуры.
В то же время в период снижения ночной нагрузки энергетики могут частично увеличить подачу света, однако ситуация будет зависеть от рисков безопасности.
"Если мы дойдем при снижении температуры и при имеющихся мощностях к нашим обычным графикам и они будут прогнозируемо и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант", - отметил Замулко.
Он пояснил, что в новогоднюю ночь традиционно наблюдается спад потребления электроэнергии, что может позволить временно увеличить объемы поставок света. В то же время чиновник подчеркнул, что окончательные решения будут зависеть от действий врага в ближайшие дни.
"Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг. И если мы придем к обычным прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильный вопрос и правильное решение на сегодняшний день", - подытожил глава Госэнергонадзора.
Сложная ситуация в энергетике после ударов РФ
По словам вице-премьера по восстановлению - министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, правительство работает над решением, чтобы жителей Киева, которые во время аварийных отключений находились без электроснабжения более восьми часов, не сразу переводили на плановые графики обесточиваний.
В то же время сложной остается ситуация в Киевской области. В Вышгороде электроснабжение отсутствует уже четвертые сутки.
Кроме того, по состоянию на сегодня "Укрэнерго" поручило ввести в большинстве регионов Украины почасовые графики отключений электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.
Причиной таких мер являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру.
Время и объем применения отключений для каждого региона можно узнавать в отдельном материале РБК-Украина.