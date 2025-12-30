ua en ru
Свет в новогоднюю ночь: в Госэнергонадзоре объяснили, каких отключений ожидать

Украина, Вторник 30 декабря 2025 13:12
Свет в новогоднюю ночь: в Госэнергонадзоре объяснили, каких отключений ожидать Иллюстративное фото: в Госэнергонадзоре объяснили, каких отключений ожидать (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В новогоднюю ночь в Украине скорее всего будут действовать привычные графики почасовых отключений электроэнергии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас специалисты осторожно относятся к любым прогнозам, поскольку ситуация в энергосистеме остается уязвимой из-за возможных атак со стороны России и снижения температуры.

В то же время в период снижения ночной нагрузки энергетики могут частично увеличить подачу света, однако ситуация будет зависеть от рисков безопасности.

"Если мы дойдем при снижении температуры и при имеющихся мощностях к нашим обычным графикам и они будут прогнозируемо и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант", - отметил Замулко.

Он пояснил, что в новогоднюю ночь традиционно наблюдается спад потребления электроэнергии, что может позволить временно увеличить объемы поставок света. В то же время чиновник подчеркнул, что окончательные решения будут зависеть от действий врага в ближайшие дни.

"Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг. И если мы придем к обычным прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильный вопрос и правильное решение на сегодняшний день", - подытожил глава Госэнергонадзора.

Сложная ситуация в энергетике после ударов РФ

По словам вице-премьера по восстановлению - министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, правительство работает над решением, чтобы жителей Киева, которые во время аварийных отключений находились без электроснабжения более восьми часов, не сразу переводили на плановые графики обесточиваний.

В то же время сложной остается ситуация в Киевской области. В Вышгороде электроснабжение отсутствует уже четвертые сутки.

Кроме того, по состоянию на сегодня "Укрэнерго" поручило ввести в большинстве регионов Украины почасовые графики отключений электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причиной таких мер являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру.

Время и объем применения отключений для каждого региона можно узнавать в отдельном материале РБК-Украина.

