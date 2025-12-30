Свет в новогоднюю ночь: в Госэнергонадзоре объяснили, каких отключений ожидать

В новогоднюю ночь в Украине скорее всего будут действовать привычные графики почасовых отключений электроэнергии.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас специалисты осторожно относятся к любым прогнозам, поскольку ситуация в энергосистеме остается уязвимой из-за возможных атак со стороны России и снижения температуры.

В то же время в период снижения ночной нагрузки энергетики могут частично увеличить подачу света, однако ситуация будет зависеть от рисков безопасности.

"Если мы дойдем при снижении температуры и при имеющихся мощностях к нашим обычным графикам и они будут прогнозируемо и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант", - отметил Замулко.

Он пояснил, что в новогоднюю ночь традиционно наблюдается спад потребления электроэнергии, что может позволить временно увеличить объемы поставок света. В то же время чиновник подчеркнул, что окончательные решения будут зависеть от действий врага в ближайшие дни.

"Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг. И если мы придем к обычным прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильный вопрос и правильное решение на сегодняшний день", - подытожил глава Госэнергонадзора.