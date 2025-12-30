Отключения света в Украине: где сегодня действуют аварийные, а где - по графикам

Сегодня, 30 декабря, в Украине действуют как аварийные, так и графиковые отключения света. Их вводят в результате российских атак на критическую инфраструктуру.

Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Информация от "Укрэнерго"

По данным Укрэнерго, 30 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Причиной введения мер ограничения стали последствия российских массированных ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Киев

ДТЭК опубликовал графики стабилизационных отключений электроэнергии для Киева на 30 декабря. В компании уточнили, что эти ограничения будут касаться только Правобережной части столицы. В то же время на Левом берегу Киева продолжают применять экстренные отключения, отметили в ДТЭК.

Всего свет в столице в понедельник будут выключать 2 - 3 раза.

Киевская область

Для области ввели отдельные графики почасовых отключений электроэнергии.

В то же время в Броварском и Бориспольском районах области продолжают действовать экстренные обесточивания.

Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Днепропетровская область

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Одесская область

Сегодня, 30 декабря, в Одессе продолжают действовать аварийные отключения света.

"ДТЭК продолжает применять вынужденные аварийные отключения из-за нагрузки на энергосистему, поврежденную в результате вражеских обстрелов", - сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Из-за отсутствия электроснабжения в Одессе уже более двух недель простаивает электротранспорт.

Винницкая область

Согласно информации энергетиков, ГПВ 30.12.25 года будут действовать с 06:00 до 24:00 часов.

По данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Тем временем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Сумская область

Сегодня в Сумах и области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Харьковская область

В течение суток 30 декабря в Харьковской области с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений света из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме.

Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение:

1.1: 00:00 - 01:30, 06:00 - 08:30, 12:00 - 15:30, 19:00 - 22:30;

1.2: 00:00 - 01:30, 05:00 - 08:30, 12:00 - 15:30, 19:00 - 22:30;

2.1: 00:00 - 01:30, 12:00 - 15:30, 19:00 - 22:30;

2.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30;

3.1: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00;

3.2: 00:00 - 05:00, 08:30 - 12:00, 15:30 - 20:00, 20:30 - 24:00;

4.1: 01:30 - 05:00, 08:30 - 12:00, 15:30 - 20:00, 22:30 - 24:00;

4.2: 01:30 - 05:00, 08:30 - 12:00, 15:30 - 19:00, 22:30 - 24:00;

5.1: 05:00 - 12:00, 15:30 - 19:00, 22:30 - 24:00;

5.2: 01:30 - 08:00, 08:30 - 12:00, 15:30 - 19:00, 22:30 - 24:00;

6.1, 6.2: 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00.

Черкасская область

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 30 декабря по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 02:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

1.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00;

2.1 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;

2.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;

3.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;

3.2 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;

4.1 00:00 - 02:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;

4.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 23:00;

5.1 02:00 - 04:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

5.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

6.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;

6.2 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00.

Оперативно можно проверить на канале "Черкассыоблэнерго" в Telegram.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 30 декабря применят графики отключений света. Свет будут выключать с 00:00 до 24:00. Продолжительность отключений составит от 3 до 3,5 часов.

Проверить свой адрес можно по ссылке.

Запорожская область

30 декабря в Запорожье и области в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

График отсутствия электроснабжения на 30 декабря (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;

1.2: 00:00 - 02:00, 07:30 - 11:00, 15:00 - 20:00;

2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00;

2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00;

3.1: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;

3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;

4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00;

4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30;

5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;

6.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00;

6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00.

Кировоградская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 30 декабря в Кировоградской области будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПВ).

Очередь 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Очередь 1.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;

Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Очередь 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18;

Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Очередь 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Очередь 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22. Черновицкая область

Электроснабжение в Черновицкой области 30 декабря будет с ограничениями.

Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиков почасовых отключений можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).

Тернопольская область

Жители региона тоже с графиками на 30 декабря.

Хмельницкая область

В области сегодня введут почасовые отключения электроэнергии, а также ограничение потребления электрической мощности для промышленных потребителей.

Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Николаевская область

Графики почасовых отключений на Николаевщине 30 декабря будут действовать с 06:00 до 23:59. Они имеют следующий вид:

1.1 - 11:00 - 14:30;

1.2 - 14:30 - 18:00;

2.1 - 11:00 - 14:30;

2.2 - 05:30 - 07:30; 18:00 - 21:30;

3.1 - 14:30 - 18:00;

3.2 - 07:30 - 11:00; 21:30 - 00:00;

4.1 -14:30 - 18:00;

4.2 - 07:30 - 11:00; 18:00 - 20:30;

5.1 - 05:30 - 07:30;

5.2 - 11:00 - 14:30;

6.1 - 07:30 - 11:00; 21:30 - 00:00;

6.2 - 18:00 - 21:30.

Черниговская область

На Черниговщине графики отключений света 30 декабря также будут действовать в течение всех суток и для всех групп.

Напоминаем, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Житомирская область

По состоянию на 08:30 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для трех очередей :

с 00:00 до 06:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очередей;

с 06:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей;

с 08:00 до 20:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;

с 20:00 до 22:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;

с 22:00 до 24:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей.

Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно: