ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Отключения света в Украине: где сегодня действуют аварийные, а где - по графикам

Вторник 30 декабря 2025 09:22
UA EN RU
Отключения света в Украине: где сегодня действуют аварийные, а где - по графикам Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова действуют графики отключений света (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 30 декабря, в Украине действуют как аварийные, так и графиковые отключения света. Их вводят в результате российских атак на критическую инфраструктуру.

Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Информация от "Укрэнерго"

По данным Укрэнерго, 30 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Причиной введения мер ограничения стали последствия российских массированных ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Киев

ДТЭК опубликовал графики стабилизационных отключений электроэнергии для Киева на 30 декабря.

В компании уточнили, что эти ограничения будут касаться только Правобережной части столицы. В то же время на Левом берегу Киева продолжают применять экстренные отключения, отметили в ДТЭК.

Всего свет в столице в понедельник будут выключать 2 - 3 раза.

Киевская область

Для области ввели отдельные графики почасовых отключений электроэнергии.

В то же время в Броварском и Бориспольском районах области продолжают действовать экстренные обесточивания.

Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

Днепропетровская область

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

Одесская область

Сегодня, 30 декабря, в Одессе продолжают действовать аварийные отключения света.

"ДТЭК продолжает применять вынужденные аварийные отключения из-за нагрузки на энергосистему, поврежденную в результате вражеских обстрелов", - сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Из-за отсутствия электроснабжения в Одессе уже более двух недель простаивает электротранспорт.

Винницкая область

Согласно информации энергетиков, ГПВ 30.12.25 года будут действовать с 06:00 до 24:00 часов.

По данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

Тем временем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Сумская область

Сегодня в Сумах и области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".

Отключения света в Украине: где сегодня действуют аварийные, а где - по графикам

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

  • на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
  • в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
  • в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
  • в Telegram;
  • в Facebook.

Харьковская область

В течение суток 30 декабря в Харьковской области с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений света из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме.

Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение:

  • 1.1: 00:00 - 01:30, 06:00 - 08:30, 12:00 - 15:30, 19:00 - 22:30;
  • 1.2: 00:00 - 01:30, 05:00 - 08:30, 12:00 - 15:30, 19:00 - 22:30;
  • 2.1: 00:00 - 01:30, 12:00 - 15:30, 19:00 - 22:30;
  • 2.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30;
  • 3.1: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00;
  • 3.2: 00:00 - 05:00, 08:30 - 12:00, 15:30 - 20:00, 20:30 - 24:00;
  • 4.1: 01:30 - 05:00, 08:30 - 12:00, 15:30 - 20:00, 22:30 - 24:00;
  • 4.2: 01:30 - 05:00, 08:30 - 12:00, 15:30 - 19:00, 22:30 - 24:00;
  • 5.1: 05:00 - 12:00, 15:30 - 19:00, 22:30 - 24:00;
  • 5.2: 01:30 - 08:00, 08:30 - 12:00, 15:30 - 19:00, 22:30 - 24:00;

  • 6.1, 6.2: 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00.

Черкасская область

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 30 декабря по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 02:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
  • 1.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00;
  • 2.1 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;
  • 2.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;
  • 3.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;
  • 3.2 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;
  • 4.1 00:00 - 02:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;
  • 4.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 23:00;
  • 5.1 02:00 - 04:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;
  • 5.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;
  • 6.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;

6.2 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00.

Оперативно можно проверить на канале "Черкассыоблэнерго" в Telegram.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 30 декабря применят графики отключений света. Свет будут выключать с 00:00 до 24:00. Продолжительность отключений составит от 3 до 3,5 часов.

Проверить свой адрес можно по ссылке.

Отключения света в Украине: где сегодня действуют аварийные, а где - по графикам

Запорожская область

30 декабря в Запорожье и области в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

График отсутствия электроснабжения на 30 декабря (с учетом 30 минут на переключение):

  • 1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;

  • 1.2: 00:00 - 02:00, 07:30 - 11:00, 15:00 - 20:00;

  • 2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00;

  • 2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00;

  • 3.1: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;

  • 3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;

  • 4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00;

  • 4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30;

  • 5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;

  • 5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00;

  • 6.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00;

  • 6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00.

Кировоградская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 30 декабря в Кировоградской области будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПВ).

  • Очередь 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
  • Очередь 1.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
  • Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
  • Очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;
  • Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
  • Очередь 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
  • Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18;
  • Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
  • Очередь 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
  • Очередь 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
  • Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

  • Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22.

    Черновицкая область

Электроснабжение в Черновицкой области 30 декабря будет с ограничениями.

Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиков почасовых отключений можно:

Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).

Тернопольская область

Жители региона тоже с графиками на 30 декабря.

Отключения света в Украине: где сегодня действуют аварийные, а где - по графикам

Хмельницкая область

В области сегодня введут почасовые отключения электроэнергии, а также ограничение потребления электрической мощности для промышленных потребителей.

Отключения света в Украине: где сегодня действуют аварийные, а где - по графикам

Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:

Николаевская область

Графики почасовых отключений на Николаевщине 30 декабря будут действовать с 06:00 до 23:59. Они имеют следующий вид:

  • 1.1 - 11:00 - 14:30;
  • 1.2 - 14:30 - 18:00;
  • 2.1 - 11:00 - 14:30;
  • 2.2 - 05:30 - 07:30; 18:00 - 21:30;
  • 3.1 - 14:30 - 18:00;
  • 3.2 - 07:30 - 11:00; 21:30 - 00:00;
  • 4.1 -14:30 - 18:00;
  • 4.2 - 07:30 - 11:00; 18:00 - 20:30;
  • 5.1 - 05:30 - 07:30;
  • 5.2 - 11:00 - 14:30;
  • 6.1 - 07:30 - 11:00; 21:30 - 00:00;
  • 6.2 - 18:00 - 21:30.

Черниговская область

На Черниговщине графики отключений света 30 декабря также будут действовать в течение всех суток и для всех групп.

Отключения света в Украине: где сегодня действуют аварийные, а где - по графикам

Напоминаем, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Житомирская область

По состоянию на 08:30 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для трех очередей :

  • с 00:00 до 06:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очередей;
  • с 06:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей;
  • с 08:00 до 20:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;
  • с 20:00 до 22:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;
  • с 22:00 до 24:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей.

Отключения света в Украине: где сегодня действуют аварийные, а где - по графикам

Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

Удары по энергетике

Напомним, 23 декабря Украина подверглась очередной массированной атаке со стороны российских войск. Оккупанты одновременно применили более 650 ударных дронов и более 30 ракет, основным объектом ударов стала критическая инфраструктура.

Обстрел проходил в несколько этапов: сначала враг атаковал дронами типа "Шахед", а под утро нанес ракетные удары.

Под огнем оказались по меньшей мере 13 регионов, при этом главным направлением атак была энергетическая инфраструктура, прежде всего в западных областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Отключение света Блэкаут
Новости
Зеленский назвал свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям
Зеленский назвал свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну