Свет в Киеве, вероятно, будут выключать в "серых зонах" графика, - Yasno

"Объемы ограничений сейчас таковы, что свет, наиболее вероятно, будет отключен в светло-серых зонах графика. Это сложно принять после длительного времени без отключений, но такова наша новая реальность сейчас", - написал Коваленко.

Он также подчеркнул, что генерация электроэнергии уже не увеличится, но потребление продолжает расти. Поэтому дефицит продолжает становится больше.

Коваленко отметил, что после праздников электроэнергией снова начали обеспечивать бизнес и промышленность , поэтому общие объемы потребления начали расти.

"Поэтому, как говорили в октябре, до конца марта нужно быть готовыми к любым ситуациям", - добавил он.