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Світло у Києві, ймовірно, вимикатимуть у "сірих зонах" графіка, - Yasno

Фото: світло у Києві, ймовірно, вимикатимуть у "сірих зонах" графіка (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ситуація зі світлом у Києві залишається складною. Електроенергію планують відключати і у "сірих зонах" графіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

"Обсяги обмежень зараз такі, що світло, найбільш імовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка. Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз", - написав Коваленко.

Він також наголосив, що генерація електроенергії вже не збільшиться, але споживання продовжує зростати. Тому дефіцит продовжує ставати дедалі більшим.

Коваленко зазначив, що після свят електроенергією знову почали забезпечувати бізнес та промисловість, тому загальні обсяги споживання почали зростати.

"Тому, як говорили у жовтні, до кінця березня потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій", - додав він.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК пояснили і, чому у Києві та області стали частіше відключати світло.

Також ми писали, що у 7 обленерго пройдуть позапланові виїзні перевірки через скарги споживачів та несвоєчасні відключення електроенергії.

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Київвимкнення світлаЕлектроенергія