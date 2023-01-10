Отключений света в Киеве и области становится больше: объяснение ДТЭК
Энергетики объяснили, почему в Киеве и области стали чаще выключать свет. Дело в том, что в последние дни дефицит мощности в Киеве и области растет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как пояснили в компании, этому способствует ряд факторов, а именно:
- российские террористы продолжают атаковать объекты энергосистемы, что еще больше усугубляет дефицит электроэнергии;
- морозы усиливаются и люди чаще используют обогреватели, из-за чего сильно возрастает нагрузка на сети;
- промышленные предприятия вернулись к работе, это тоже привело к увеличению потребления электроэнергии.
"Энергетики удерживают ситуацию в рамках стабилизационных графиков, но все чаще в так называемые "негарантированные часы" (светло-серый цвет на графиках) диспетчерам приходится ограничивать электроснабжение во избежание аварий, - говорится в сообщении. - В так называемой белой зоне - свет должен быть у всех потребителей".
Когда следует сообщать, если нет света
Если у вас нет света в белой зоне (на графике), нужно оперативно сообщить об этом.
"Вероятно, в таком случае в вашем доме или микрорайоне произошла авария. Мы все проверим и оперативно ликвидируем последствия аварии и как можно скорее вернем свет", - заверили в ДТЭК.
Как сообщалось, в многих областях 10 января, начиная с 10 утра, лимиты потребления электроэнергии уже превышены, поэтому применяются аварийные отключения. Потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов.
Напомним, до 10 утра в Киеве и области, а также в Одесской и Днепровской областях сегодня, 10 января, были введены почасовые отключения электроэнергии.
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