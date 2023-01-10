Еще 7 облэнерго проверят из-за нарушения графиков отключения света

Из-за жалоб потребителей на несвоевременные отключения света в 7 облэнерго пройдут внеплановые выездные проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

НКРЭКУ реагируя на обращение потребителей относительно несоблюдения графиков отключений на местах проведет внеплановые проверки в 7 облэнерго. Так, регулятор проведет проверки: "ДТЭК Киевские электросети";

"ДТЭК Киевские региональные электросети";

"ДТЭК Одесские электросети";

"Полтаваоблэнерго";

"Хмельницкоблэнерго";

"Волыньоблэнерго";

"Прикарпатьеоблэнерго". Однако комиссия решила снять с рассмотрения вопрос о проведении внеплановой выездной проверки "Закарпатьеоблэнерго".