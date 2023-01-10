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Еще 7 облэнерго проверят из-за нарушения графиков отключения света

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Украина, Вторник 10 января 2023 17:39
Еще 7 облэнерго проверят из-за нарушения графиков отключения света Фото: из-за нарушения графиков отключения света регулятор проверит еще 7 облэнерго (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Из-за жалоб потребителей на несвоевременные отключения света в 7 облэнерго пройдут внеплановые выездные проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

НКРЭКУ реагируя на обращение потребителей относительно несоблюдения графиков отключений на местах проведет внеплановые проверки в 7 облэнерго.

Так, регулятор проведет проверки:

  • "ДТЭК Киевские электросети";
  • "ДТЭК Киевские региональные электросети";
  • "ДТЭК Одесские электросети";
  • "Полтаваоблэнерго";
  • "Хмельницкоблэнерго";
  • "Волыньоблэнерго";
  • "Прикарпатьеоблэнерго".

Однако комиссия решила снять с рассмотрения вопрос о проведении внеплановой выездной проверки "Закарпатьеоблэнерго".

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Украине возобновили проверки поставщиков электроэнергии и газа из-за многочисленных нарушений.

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