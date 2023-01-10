Свет в Киеве, вероятно, будут выключать в "серых зонах" графика, - Yasno
Ситуация со светом в Киеве остается сложной. Электроэнергию планируют отключать и в "серых зонах" графика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.
"Объемы ограничений сейчас таковы, что свет, наиболее вероятно, будет отключен в светло-серых зонах графика. Это сложно принять после длительного времени без отключений, но такова наша новая реальность сейчас", - написал Коваленко.
Он также подчеркнул, что генерация электроэнергии уже не увеличится, но потребление продолжает расти. Поэтому дефицит продолжает становится больше.
Коваленко отметил, что после праздников электроэнергией снова начали обеспечивать бизнес и промышленность , поэтому общие объемы потребления начали расти.
"Поэтому, как говорили в октябре, до конца марта нужно быть готовыми к любым ситуациям", - добавил он.
Напомним, ранее в ДТЭК объяснили, почему в Киеве и области стали чаще отключать свет.
Также мы писали, что в 7 облэнерго пройдут внеплановые выездные проверки из-за жалоб потребителей и несвоевременные отключения электроэнергии.
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