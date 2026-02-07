Без света более 10 часов: на Львовщине усилили графики отключений после обстрела РФ

Напомним, российские оккупанты пытались атаковать объект критической инфраструктуры в районе Львова. Вражеский дрон сбили.

Еще мы писали, что Львовщина оказалась под обстрелом. В ночь на 5 февраля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также 183 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.