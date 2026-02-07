Без света более 10 часов: на Львовщине усилили графики отключений после обстрела РФ

На Львовщине будут действовать обновленные графики отключений электроэнергии. Регион усиливает сокращение срока подачи света после обстрела РФ - кое-где без энергии люди будут оставаться более 10 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовоблэнерго в Telegram.
Читайте также: На Львовщине мужчина умер в ТЦК: в военкомате говорят об алкогольном отравлении
Во Львовской области 7 февраля будут действовать следующие графики отключений света:
Напомним, российские оккупанты пытались атаковать объект критической инфраструктуры в районе Львова. Вражеский дрон сбили.
Еще мы писали, что Львовщина оказалась под обстрелом. В ночь на 5 февраля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также 183 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.