Без света более 10 часов: на Львовщине усилили графики отключений после обстрела РФ

Фото: люди в западных регионах будут сидеть без света (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

На Львовщине будут действовать обновленные графики отключений электроэнергии. Регион усиливает сокращение срока подачи света после обстрела РФ - кое-где без энергии люди будут оставаться более 10 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовоблэнерго в Telegram.

Читайте также: На Львовщине мужчина умер в ТЦК: в военкомате говорят об алкогольном отравлении

Во Львовской области 7 февраля будут действовать следующие графики отключений света:

  • Подгруппа 1.1 отключение: с 05:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, с 18:00 до 21:30
  • Подгруппа 1.2 отключение: с 05:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, с 8:00 до 21:30
  • Подгруппа 2.1 отключение: с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00
  • Подгруппа 2.2 отключение: с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00
  • Подгруппа 3.1 отключение: с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00
  • Подгруппа 3.2 отключение: с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00
  • Подгруппа 4.1 отключение: с 05:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
  • Подгруппа 4.2 отключение: с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00
  • Подгруппа 5.1 отключение: с 05:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
  • Подгруппа 5.2 отключение: с 07:30 до 11:00, с 14:30 до 18:00, с 21:30 до 24:00
  • Подгруппа 6.1 отключение: с 05:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
  • Подгруппа 6.2 отключение: с 05:00 до 07:30, с 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
 

 

 

Напомним, российские оккупанты пытались атаковать объект критической инфраструктуры в районе Львова. Вражеский дрон сбили.

Еще мы писали, что Львовщина оказалась под обстрелом. В ночь на 5 февраля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также 183 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.

