UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Без світла понад 10 годин: на Львівщині посилили графіки відключень після обстрілу РФ

Фото: люди в західних регіонах сидітимуть без світла (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

На Львівщині діятимуть оновлені графіки відключень електроенергії. Регіон посилює скорочення терміну подачі світла після обстрілу РФ - подекуди без енергії люди лишатимуться понад 10 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівобленерго в Telegram.

Читайте також: На Львівщині чоловік помер у ТЦК: у військкоматі говорять про алкогольне отруєння

У Львівській області 7 лютого діятимуть наступні графіки відключень світла:

  • Підгрупа 1.1 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30
  • Підгрупа 1.2 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, з 8:00 до 21:30
  • Підгрупа 2.1 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00
  • Підгрупа 2.2 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00
  • Підгрупа 3.1 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00
  • Підгрупа 3.2 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00
  • Підгрупа 4.1 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
  • Підгрупа 4.2 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00
  • Підгрупа 5.1 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
  • Підгрупа 5.2 відключення: з 07:30 до 11:00, з 14:30 до 18:00, з 21:30 до 24:00
  • Підгрупа 6.1 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
  • Підгрупа 6.2 відключення: з 05:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30, 18:00 до 21:30
 

 

Нагадаємо, російські окупанти намагалися атакувати об'єкт критичної інфраструктури в районі Львова. Ворожий дрон збили.

Ще ми писали, що Львівщина опинилась під обстрілом. У ніч на 5 лютого противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 183 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЛьвівЕлектроенергія