Без світла понад 10 годин: на Львівщині посилили графіки відключень після обстрілу РФ

На Львівщині діятимуть оновлені графіки відключень електроенергії. Регіон посилює скорочення терміну подачі світла після обстрілу РФ - подекуди без енергії люди лишатимуться понад 10 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівобленерго в Telegram.
У Львівській області 7 лютого діятимуть наступні графіки відключень світла:
Нагадаємо, російські окупанти намагалися атакувати об'єкт критичної інфраструктури в районі Львова. Ворожий дрон збили.
Ще ми писали, що Львівщина опинилась під обстрілом. У ніч на 5 лютого противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 183 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів.