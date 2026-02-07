Без світла понад 10 годин: на Львівщині посилили графіки відключень після обстрілу РФ

Нагадаємо, російські окупанти намагалися атакувати об'єкт критичної інфраструктури в районі Львова. Ворожий дрон збили.

Ще ми писали, що Львівщина опинилась під обстрілом. У ніч на 5 лютого противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 183 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів.