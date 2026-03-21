Война в Украине

Без света почти 21 тысяча жителей: Славутич полностью обесточен из-за атаки РФ

10:30 21.03.2026 Сб
2 мин
Энергетики работают в усиленном режиме
aimg Татьяна Степанова
Фото: Славутич полностью обесточен из-за атаки РФ (Getty Images)

Славутич в Киевской области в результате российской атаки дронами утром 21 марта остался без централизованного электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Николая Калашника.

"В результате утренней атаки временно без централизованного электроснабжения остался Славутич. Без света остались почти 21 тысяча жителей", - сообщил Калашник.

По его словам, энергетики уже работают в усиленном режиме.

Объекты критической инфраструктуры оперативно переведены на резервное питание. Тепло- и водоснабжение обеспечены. Учреждения социальной сферы работают на генераторах и аккумуляторах. Связь и интернет работают.

"Пункты несокрушимости" открыты и готовы принять всех, кто в этом нуждается.

"Враг системно бьет по энергетике, пытаясь лишить людей света, тепла и воды. Наша задача - усиливать устойчивость каждой громады, развивать энергетическую независимость и быть готовыми к любым вызовам", - отметил глава ОВА.

Обстрел Украины 21 марта

Напомним, в ночь на 21 марта Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 5 ударных беспилотников на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

В частности, российский дрон ударил по частному дому в Запорожье - два человека погибли, двое детей получили ранения.

Кроме того, Чернигов и большая часть области утром 21 марта полностью обесточены в результате ударов России по энергетической инфраструктуре.

