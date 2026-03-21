Без света почти 21 тысяча жителей: Славутич полностью обесточен из-за атаки РФ

Обстрел Украины 21 марта

Напомним, в ночь на 21 марта Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 5 ударных беспилотников на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

В частности, российский дрон ударил по частному дому в Запорожье - два человека погибли, двое детей получили ранения.

Кроме того, Чернигов и большая часть области утром 21 марта полностью обесточены в результате ударов России по энергетической инфраструктуре.