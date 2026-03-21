Без світла майже 21 тисяча мешканців: Славутич повністю знеструмлений через атаку РФ

"Унаслідок ранкової атаки тимчасово без централізованого електропостачання залишився Славутич. Без світла залишилися майже 21 тисяча мешканців", - повідомив Калашник.

За його словами, енергетики вже працюють у посиленому режимі.

Об’єкти критичної інфраструктури оперативно переведені на резервне живлення. Тепло- та водопостачання забезпечені. Заклади соціальної сфери працюють на генераторах і акумуляторах. Зв’язок та інтернет працюють.

"Пункти незламності" відкриті та готові прийняти всіх, хто цього потребує.

"Ворог системно б’є по енергетиці, намагаючись позбавити людей світла, тепла і води. Наше завдання - посилювати стійкість кожної громади, розвивати енергетичну незалежність і бути готовими до будь-яких викликів", - зазначив глава ОВА.