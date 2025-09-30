Без света Конотоп, Шостка и не только: РФ атаковала критическую инфраструктуру на Сумщине
Российские оккупанты нанесли удары по Сумской области - в результате повреждения критической инфраструктуры ряд населенных пунктов остался без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Сумыоблэнерго".
Отмечается, что из-за атак россиян по критической инфраструктуре и необходимости проведения ремонтных работ введены временные отключения света. Это касается:
- г. Конотопа
- части Конотопского района
- г. Шостки
- Шосткинского района - Кролевецкая, Глуховская, Ямпольская, Свесская, Середино-Будская громады
Света не будет ориентировочно до 19:00, если со стороны российских захватчиков не будет новых угроз.
Городской голова Конотопа Артем Семенихин у себя в Telegram сообщил, что аварийные работы на электросетях города происходят с 15:00, в результате чего происходят отключения света. Они завершатся ориентировочно в 19:00.
Обстрел 30 сентября
Напомним, россияне вечером понедельника, 29 сентября, запустили несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Вражеские беспилотники были зафиксированы на севере и в центре страны.
Под утро вторника, 30 сентября, РФ нанесла массированный удар по городу Бобровица Черниговской области, зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры.
Всего за прошедшие сутки оккупанты 20 раз атаковали Черниговскую область. Взрывы прогремели в 13 населенных пунктах области. Кроме Нежинского, под ударом оказались Корюковский и Новгород-Северский районы.
Без света остались более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.