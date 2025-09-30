ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны залетают с севера: РФ с утра снова атакует Украину "Шахедами"

Украина, Вторник 30 сентября 2025 10:23
UA EN RU
Дроны залетают с севера: РФ с утра снова атакует Украину "Шахедами" Иллюстративное фото: россияне запустили "Шахеды" 30 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Утром вторника, 30 сентября, Российская Федерация запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на севере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По предварительным данным, первые дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 7 часов утра. В частности, на Сумщине и Черниговщине были привлечены силы ПВО для отражения атаки.

По состоянию на 10:00 "Шахеды" фиксировались в Конотопском районе, в направлении Черниговщины. А также двигались с севера Черкасской области на Киевщину вражеский БпЛА, в направлении города Богуслав.

Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и немедленно направляться в укрытия в случае угрозы. Также в Украине запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога
Дроны залетают с севера: РФ с утра снова атакует Украину &quot;Шахедами&quot;

Обстрел РФ 30 сентября

Вчера вечером россияне запустили несколько групп ударных дронов типа "Шахед" - они были зафиксированы на севере и в центре страны.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны фиксировались в Киевской области - там в результате атаки пострадала женщина.

Кроме того, под утро вторника, 30 сентября, российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен