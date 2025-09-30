Дроны залетают с севера: РФ с утра снова атакует Украину "Шахедами"
Утром вторника, 30 сентября, Российская Федерация запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на севере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По предварительным данным, первые дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 7 часов утра. В частности, на Сумщине и Черниговщине были привлечены силы ПВО для отражения атаки.
По состоянию на 10:00 "Шахеды" фиксировались в Конотопском районе, в направлении Черниговщины. А также двигались с севера Черкасской области на Киевщину вражеский БпЛА, в направлении города Богуслав.
Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и немедленно направляться в укрытия в случае угрозы. Также в Украине запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.
Где объявлена тревога
Обстрел РФ 30 сентября
Вчера вечером россияне запустили несколько групп ударных дронов типа "Шахед" - они были зафиксированы на севере и в центре страны.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны фиксировались в Киевской области - там в результате атаки пострадала женщина.
Кроме того, под утро вторника, 30 сентября, российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.