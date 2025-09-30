ua en ru
Без світла Конотоп, Шостка і не тільки: РФ атакувала критичну інфраструктуру на Сумщині

Україна, Вівторок 30 вересня 2025 15:40
Без світла Конотоп, Шостка і не тільки: РФ атакувала критичну інфраструктуру на Сумщині Фото: Внаслідок російських обстрілів зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури Сумщини (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Ульяненко

Російські окупанти завдали ударів по Сумщині - внаслідок пошкодження критичної інфраструктури низка населених пунктів залишилась без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

Зазначається, що через атаки росіян по критичній інфраструктурі та необхідність проведення ремонтних робіт запроваджено тимчасові відключення світла. Це стосується:

  • м. Конотопа
  • частини Конотопського району
  • м. Шостки
  • Шосткинського району - Кролевецька, Глухівська, Ямпільська, Свеська, Середино-Будська громади

Світла не буде орієнтовно до 19:00, якщо зі сторони російських загарбників не буде нових загроз.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін у себе в Telegram повідомив, що аварійні роботи на електромережах міста відбуваються з 15:00, внаслідок чого відбуваються відключення світла. Вони завершаться орієнтовно о 19:00.

Обстріл 30 вересня

Нагадаємо, росіяни ввечері понеділка, 29 вересня, запустили декілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Ворожі безпілотники було зафіксовано на півночі та в центрі країни.

Під ранок вівторка, 30 вересня, РФ завдала масованого удару по місту Бобровиця Чернігівській області, зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури.

Загалом минулої доби окупанти 20 разів атакували Чернігівщину. Вибухи пролунали в 13 населених пунктах області. Окрім Ніжинщини, під ударом опинилися Корюківський та Новгород-Сіверський райони.

Без світла залишились понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

