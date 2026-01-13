Света не будет до конца суток? В Киеве в отдельных районах перебои с электроснабжением

Сегодня ночью столица подверглась очередному вражескому удару. Вследствие этого в Киеве и части области были введены аварийные графики отключения света.

В то же время согласно данным с сайта ДТЭК, в отдельных районах и микрорайонах столицы электроснабжение может отсутствовать до конца суток. В частности речь о Подоле, Виноградарь и Святошин.

Как уточнили в Минэнерго, сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Однако восстановление электроснабжения требует времени.

При этом там отмечают, что на продолжительность отключений в Киеве и области может влиять существенное снижение температуры воздуха.

Стоит напомнить, что после предыдущего обстрела, который состоялся в ночь на 9 января, в столице все еще остается сложной ситуация как с электро так и с теплоснабжением. В частности, по состоянию на вчерашний вечер еще около 500 домов не имели отопления.

Кроме этого ГСЧС развернула в городе десятки дополнительных пунктов несокрушимости. Поскольку по данным синоптиков, на этой неделе в Украине пронозуються сильные морозы.