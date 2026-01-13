RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Света не будет до конца суток? В Киеве в отдельных районах перебои с электроснабжением

Иллюстративное фото: в Киеве в отдельных районах перебои с электроснабжением (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве в результате ночного российского обстрела наблюдаются проблемы с энергоснабжением. В городе действуют аварийные отключения.

РБК-Украина рассказывает, в каких районах столицы света может не быть до конца суток.

Сегодня ночью столица подверглась очередному вражескому удару. Вследствие этого в Киеве и части области были введены аварийные графики отключения света.

В то же время согласно данным с сайта ДТЭК, в отдельных районах и микрорайонах столицы электроснабжение может отсутствовать до конца суток. В частности речь о Подоле, Виноградарь и Святошин.

 

Как уточнили в Минэнерго, сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Однако восстановление электроснабжения требует времени.

При этом там отмечают, что на продолжительность отключений в Киеве и области может влиять существенное снижение температуры воздуха.

Стоит напомнить, что после предыдущего обстрела, который состоялся в ночь на 9 января, в столице все еще остается сложной ситуация как с электро так и с теплоснабжением. В частности, по состоянию на вчерашний вечер еще около 500 домов не имели отопления.

Кроме этого ГСЧС развернула в городе десятки дополнительных пунктов несокрушимости. Поскольку по данным синоптиков, на этой неделе в Украине пронозуються сильные морозы.

 

Обстрел Киева 13 января

В ночь на сегодня армия РФ нанесла очередной массированный удар по Киеву и ряду других регионов Украины, используя ракеты различных типов и ударные дроны.

Около двух часов ночи столицу атаковали баллистическими ракетами - в Киеве раздавались взрывы. Позже, под утро, город снова подвергся ракетному обстрелу.

Под вражеским огнем этой ночью оказались также Харьков, Одесса и Кривой Рог. Сообщается о погибших, раненых и значительных разрушениях. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

Также по данным ДТЭК, этой ночью российские войска в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию - существенно повреждено оборудование ТЭС.

Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.

