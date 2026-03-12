ua en ru
В Украине появился новый праздник: когда будут отмечать

16:53 12.03.2026 Чт
2 мин
Зеленский уже подписал соответствующий указ
aimg Иван Носальский
В Украине появился новый праздник: когда будут отмечать Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан (Getty Images)

В Украине в рамках сотрудничества с Румынией ввели День румынского языка. Новый праздник будут отмечать 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном и соответствующий указ главы украинского государства.

Читайте также: Феофанов день 12 марта: что нельзя делать, чтобы не потерять деньги и удачу

"В развитие нашего гуманитарного и культурного сотрудничества, в развитие уважения между нашими народами я подписал указ про установление в Украине Дня румынского языка. Каждый год это будет 31 августа", - рассказал Зеленский.

Он обратил внимание, что в Румынии уже есть День украинского языка - его каждый год празднуют 9 ноября.

Указ президента

На сайте Офиса президента Украины уже появился указ Зеленского о Дне румынского языка.

"В целях развития взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества в украинско-румынских отношениях, поощряя межкультурный диалог по сохранению и развитию языковой и культурной самобытности граждан Украины, постановляю установить в Украине День румынского языка, который ежегодно отмечать 31 августа", - сказано в документе.

Помощь Украине от Румынии

Напомним, 31 декабря прошлого года власти Румынии объявили о присоединении к программе PURL, в рамках которой для Украины покупают американское оружие.

Бухарест выделил 50 млн евро из бюджета на 2025 год. Участие Румынии в инициативе направлено на укрепление боеспособности ВСУ через финансирование приоритетных видов вооружения и создание условий для достижения устойчивого мира в регионе.

