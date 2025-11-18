ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Без света до 6 часов: где и как сегодня действуют графики в Украине (список)

Украина, Вторник 18 ноября 2025 09:15
Без света до 6 часов: где и как сегодня действуют графики в Украине (список) Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова действуют графики отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Из-за новой волны интенсивных ударов РФ по энергетическим объектам 18 ноября в ряде украинских регионов ввели вынужденные ограничения электропотребления.

РБК-Украина рассказывает, какие области сегодня ограничивают электроснабжение.

"Укрэнерго"

Из-за массированных атак по энергетической инфраструктуре в большинстве областей страны на 18 ноября вводятся ограничения.

С 00:00 до 23:59 для населения вводятся почасовые отключения в пределах 1,5-4 очередей, а для промышленных предприятий - лимиты на потребление мощности.

В компании отмечают, что в течение суток графики и объемы ограничений могут корректироваться. Свежую информацию следует проверять на официальных страницах местных облэнерго.

Киев

По данным ДТЭК, в столице будут действовать следующие графики:

  • очередь 1.1 - 07:00-09:30, 16:00-20:00
  • очередь 1.2 - 05:30-09:30, 16:00-20:00
  • очередь 2.1 - 05:30-09:30, 16:00-20:00
  • очередь 2.2 - 05:30-09:30, 16:00-20:00
  • очередь 3.1 - 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-23:30
  • очередь 3.2 - 09:00-13:00, 19:30-23:30
  • очередь 4.1 - 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-23:30
  • очередь 4.2 - 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-23:30
  • очередь 5.1 - 12:30-16:30, 23:00-24:00
  • очередь 5.2 - 02:00-06:00, 12:30-16:30, 23:00-24:00
  • очередь 6.1 - 02:00-06:00, 12:30-16:30, 23:00-24:00
  • очередь 6.2 - 02:00-06:00, 12:30-16:30

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

Для потребителей ЦЭК 18 ноября будут действовать следующие графики почасовых отключений:

  • 1.1 и 1.2 очереди: 07:00-11:30, 15:30-21:00
  • 2.1 и 2.2 очереди: 08:30-11:30, 15:30-21:00
  • 3.1 и 3.2 очереди: 00:00-04:00, 08:30-15:30, 18:30-24:00
  • 4.1 и 4.2 очереди: 00:00-04:00, 11:30-15:30, 18:30-24:00
  • 5.1 и 5.2 очереди: 04:00-08:30, 11:30-18:30, 21:00-24:00
  • 6.1 и 6.2 очереди: 04:00-08:30, 13:00-18:30

График для потребителей ДТЭК:

Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.

Одесская область

Черкасская область

По команде "Укрэнерго", в регионе с 00:00 до 24:00 будут работать графики почасовых отключений.

Часы обесточивания для подчиненных:

  • 1.1 / 1.2: 00-02, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 2.1: 06-08, 11-13, 15-17, 19-21
  • 2.2: 06-08, 12-14, 16-18, 20-22
  • 3.1: 02-04, 07-09, 12-14, 16-18, 20-22
  • 3.2: 02-04, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 4.1: 02-04, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 4.2: 02-04, 08-10, 14-16, 18-20, 22-24
  • 5.1: 00-02, 04-06, 10-12, 14-16, 18-20, 23-24
  • 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 13-15, 17-19, 22-24
  • 6.1: 04-06, 09-11, 13-15, 17-19, 21-23
  • 6.2: 04-06, 10-12, 15-17, 19-21

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Сумская область

На 18 ноября установлены следующие объемы ГПВ:

  • 00:00-07:00 - 2 очереди
  • 07:00-13:00 - 3 очереди
  • 13:00-21:00 - 4 очереди
  • 21:00-24:00 - 3 очереди

Без света до 6 часов: где и как сегодня действуют графики в Украине (список)

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Кировоградская область

Подчерки имеют следующие временные отключения:

  • 1.1 / 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22
  • 2.1 / 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
  • 3.1 / 3.2: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 19-22
  • 4.1 / 4.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
  • 5.1 / 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
  • 6.1 / 6.2: 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24

Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.

Черниговская область

18 ноября будут действовать ГПВ с возможными корректировками.

Без света до 6 часов: где и как сегодня действуют графики в Украине (список)

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Харьковская область

В регионе будут работать 2-4 очереди одновременно.

Ориентировочные часы отключения:

  • 1.1 / 1.2: 00:00-01:30, 07:00-12:00, 15:30-22:30
  • 2.1 / 2.2: 00:00-01:30, 08:30-12:00, 15:30-22:30
  • 3.1 / 3.2: 01:30-05:00, 12:00-15:30, 19:00-24:00
  • 4.1 / 4.2: 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-21:00, 22:30-24:00
  • 5.1 / 5.2: 05:00-08:30, 13:00-19:00, 22:30-24:00
  • 6.1 / 6.2: 05:00-08:30, 12:00-19:00

Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.

Запорожская область

В регионе будут действовать:

  • 00:00-07:00 - 2 очереди
  • 07:00-13:00 - 3 очереди
  • 13:00-21:00 - 4 очереди
  • 21:00-24:00 - 3 очереди

Часы обесточивания (с учетом переключения):

  • 1.1 / 1.2: 00:30-04:00, 07:30-11:00, 14:30-21:30
  • 2.1 / 2.2: 00:30-04:00, 11:00-14:30, 18:00-24:00
  • 3.1 / 3.2: 00:00-00:30, 06:30-11:00, 14:30-21:30
  • 4.1 / 4.2: 00:00-00:30, 04:00-07:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
  • 5.1 / 5.2: 07:30-14:30, 18:00-24:00
  • 6.1 / 6.2: 00:00-00:30, 04:00-07:30, 12:30-18:00

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua

Полтавская область

На 18 ноября:

  • 00:00-07:00 - 2 очереди
  • 07:00-13:00 - 3 очереди
  • 13:00-21:00 - 4 очереди
  • 21:00-23:59 - 3 очереди

Який графік відключень світла буде у Полтаві та області 18 листопада

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Житомирская область

На 18 ноября для бытовых потребителей будут действовать:

  • 00:00-08:00 - 1,5 очереди
  • 08:00-14:00 - 2,5 очереди
  • 14:00-20:00 - 3 очереди
  • 20:00-24:00 - 2,5 очереди

Погодинні вимкнення світла на Житомирщині 17 листопада: графік відключень

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

Отключение света в Украине

Стоит напомнить, что по данным "Укрэнерго", сегодня в большинстве областей Украины для бытовых потребителей будут действовать графики отключений света объемом от 1,5 до 4 очередей.

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.

