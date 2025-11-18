Без света до 6 часов: где и как сегодня действуют графики в Украине (список)
Из-за новой волны интенсивных ударов РФ по энергетическим объектам 18 ноября в ряде украинских регионов ввели вынужденные ограничения электропотребления.
РБК-Украина рассказывает, какие области сегодня ограничивают электроснабжение.
"Укрэнерго"
Из-за массированных атак по энергетической инфраструктуре в большинстве областей страны на 18 ноября вводятся ограничения.
С 00:00 до 23:59 для населения вводятся почасовые отключения в пределах 1,5-4 очередей, а для промышленных предприятий - лимиты на потребление мощности.
В компании отмечают, что в течение суток графики и объемы ограничений могут корректироваться. Свежую информацию следует проверять на официальных страницах местных облэнерго.
Киев
По данным ДТЭК, в столице будут действовать следующие графики:
- очередь 1.1 - 07:00-09:30, 16:00-20:00
- очередь 1.2 - 05:30-09:30, 16:00-20:00
- очередь 2.1 - 05:30-09:30, 16:00-20:00
- очередь 2.2 - 05:30-09:30, 16:00-20:00
- очередь 3.1 - 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-23:30
- очередь 3.2 - 09:00-13:00, 19:30-23:30
- очередь 4.1 - 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-23:30
- очередь 4.2 - 00:00-02:30, 09:00-13:00, 19:30-23:30
- очередь 5.1 - 12:30-16:30, 23:00-24:00
- очередь 5.2 - 02:00-06:00, 12:30-16:30, 23:00-24:00
- очередь 6.1 - 02:00-06:00, 12:30-16:30, 23:00-24:00
- очередь 6.2 - 02:00-06:00, 12:30-16:30
Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Киевская область
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
- в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Днепропетровская область
Для потребителей ЦЭК 18 ноября будут действовать следующие графики почасовых отключений:
- 1.1 и 1.2 очереди: 07:00-11:30, 15:30-21:00
- 2.1 и 2.2 очереди: 08:30-11:30, 15:30-21:00
- 3.1 и 3.2 очереди: 00:00-04:00, 08:30-15:30, 18:30-24:00
- 4.1 и 4.2 очереди: 00:00-04:00, 11:30-15:30, 18:30-24:00
- 5.1 и 5.2 очереди: 04:00-08:30, 11:30-18:30, 21:00-24:00
- 6.1 и 6.2 очереди: 04:00-08:30, 13:00-18:30
График для потребителей ДТЭК:
Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.
Одесская область
Черкасская область
По команде "Укрэнерго", в регионе с 00:00 до 24:00 будут работать графики почасовых отключений.
Часы обесточивания для подчиненных:
- 1.1 / 1.2: 00-02, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 2.1: 06-08, 11-13, 15-17, 19-21
- 2.2: 06-08, 12-14, 16-18, 20-22
- 3.1: 02-04, 07-09, 12-14, 16-18, 20-22
- 3.2: 02-04, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 4.1: 02-04, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 4.2: 02-04, 08-10, 14-16, 18-20, 22-24
- 5.1: 00-02, 04-06, 10-12, 14-16, 18-20, 23-24
- 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 13-15, 17-19, 22-24
- 6.1: 04-06, 09-11, 13-15, 17-19, 21-23
- 6.2: 04-06, 10-12, 15-17, 19-21
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Сумская область
На 18 ноября установлены следующие объемы ГПВ:
- 00:00-07:00 - 2 очереди
- 07:00-13:00 - 3 очереди
- 13:00-21:00 - 4 очереди
- 21:00-24:00 - 3 очереди
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Кировоградская область
Подчерки имеют следующие временные отключения:
- 1.1 / 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22
- 2.1 / 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
- 3.1 / 3.2: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 19-22
- 4.1 / 4.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
- 5.1 / 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
- 6.1 / 6.2: 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24
Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.
Черниговская область
18 ноября будут действовать ГПВ с возможными корректировками.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
- на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Харьковская область
В регионе будут работать 2-4 очереди одновременно.
Ориентировочные часы отключения:
- 1.1 / 1.2: 00:00-01:30, 07:00-12:00, 15:30-22:30
- 2.1 / 2.2: 00:00-01:30, 08:30-12:00, 15:30-22:30
- 3.1 / 3.2: 01:30-05:00, 12:00-15:30, 19:00-24:00
- 4.1 / 4.2: 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-21:00, 22:30-24:00
- 5.1 / 5.2: 05:00-08:30, 13:00-19:00, 22:30-24:00
- 6.1 / 6.2: 05:00-08:30, 12:00-19:00
Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.
Запорожская область
В регионе будут действовать:
- 00:00-07:00 - 2 очереди
- 07:00-13:00 - 3 очереди
- 13:00-21:00 - 4 очереди
- 21:00-24:00 - 3 очереди
Часы обесточивания (с учетом переключения):
- 1.1 / 1.2: 00:30-04:00, 07:30-11:00, 14:30-21:30
- 2.1 / 2.2: 00:30-04:00, 11:00-14:30, 18:00-24:00
- 3.1 / 3.2: 00:00-00:30, 06:30-11:00, 14:30-21:30
- 4.1 / 4.2: 00:00-00:30, 04:00-07:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
- 5.1 / 5.2: 07:30-14:30, 18:00-24:00
- 6.1 / 6.2: 00:00-00:30, 04:00-07:30, 12:30-18:00
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua
Полтавская область
На 18 ноября:
- 00:00-07:00 - 2 очереди
- 07:00-13:00 - 3 очереди
- 13:00-21:00 - 4 очереди
- 21:00-23:59 - 3 очереди
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Житомирская область
На 18 ноября для бытовых потребителей будут действовать:
- 00:00-08:00 - 1,5 очереди
- 08:00-14:00 - 2,5 очереди
- 14:00-20:00 - 3 очереди
- 20:00-24:00 - 2,5 очереди
Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".
Отключение света в Украине
Стоит напомнить, что по данным "Укрэнерго", сегодня в большинстве областей Украины для бытовых потребителей будут действовать графики отключений света объемом от 1,5 до 4 очередей.
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.