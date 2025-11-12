Без света до 11 часов: появились графики отключений для Киева на 13 ноября
В Киеве завтра, 13 ноября, снова будут действовать графики отключений электроэнергии. Свет будет отсутствовать до 11 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
По данным ДТЭК, завтра свет планируют выключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 03:00 до 07:00 и с 13:30 до 17:30;
- 3.2 очередь - света не будет с 03:00 до 07:00 и с 13:30 до 17:30;
- 4.1 очередь - света не будет с 03:00 до 07:00 и с 13:30 до 17:30;
- 4.2 очередь - света не будет с 13:30 до 17:30;
- 5.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30, и с 17:00 до 21:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30, и с 17:00 до 21:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30, и с 17:00 до 21:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30, и с 17:00 до 21:00.
Фото: графики отключений света для Киева на 13 ноября (t.me/dtek_ua)
Отключение света в Украине
Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.
Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 13 ноября, графики отключений электроэнергии будут действовать во всех регионах.
Отключения света стали более жесткими после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Оккупанты били дронами и ракетами "Кинжал" и "Калибр".
"Центрэнерго" сообщило, что этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Змиевская и Трипольская ТЭС полностью прекратили генерировать электроэнергию.
По информации компании, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в большинстве регионов будут действовать следующие ограничения:
- с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 2 до 4 очередей;
- с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.