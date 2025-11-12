ua en ru
До 4 очередей без света: "Укрэнерго" опубликовало графики отключений на 13 ноября

Украина, Среда 12 ноября 2025 17:46
До 4 очередей без света: "Укрэнерго" опубликовало графики отключений на 13 ноября Иллюстративное фото: в Украине 13 ноября продолжатся отключения света (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Завтра, 13 ноября, в Украине продолжат действовать отключения электроэнергии по графикам. Объемы ограничений в течение суток составят до 4 очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

В результате массированных вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в большинстве регионов в четверг, 13 ноября, будут действовать следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 2 до 4 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.

"Укрэнерго" предупредило, что в течение суток объемы ограничений и время их применения могут меняться. Ознакомиться с актуальными данными по отключениям можно на официальных страницах облэнерго.

Сегодня, 12 ноября, в течение суток для украинцев действуют графики отключений света объемом от 2 до 4 очередей.

Массированный обстрел энергетики Украины 8 ноября

Напомним, в Украине усилили отключения света после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября.

"Центрэнерго" сообщило, что этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили генерировать электроэнергию.

В понедельник, 10 ноября, министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что энергетики приступили к восстановлению Змиевской и Трипольской ТЭС, однако никаких деталей не сообщила.

Кроме того, заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказал, что Украина после масштабного удара инициировала заседание Совета МАГАТЭ. Причиной стали удары россиян по подстанциям, которые питают Хмельницкую АЭС и Ровенскую АЭС.

