Без світла до 11 годин: з'явилися графіки відключень для Києва на 13 листопада
У Києві завтра, 13 листопада, знову діятимуть графіки відключень електроенергії. Світло буде відсутнє до 11 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
За даними ДТЕК, завтра світло планують вимикати таким чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;
- 3.2 черга - світла не буде з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;
- 4.1 черга - світла не буде з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;
- 4.2 черга - світла не буде з 13:30 до 17:30;
- 5.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30, та з 17:00 до 21:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30, та з 17:00 до 21:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30, та з 17:00 до 21:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:30, та з 17:00 до 21:00.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 13 листопада (t.me/dtek_ua)
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.
Як повідомили в "Укренерго", в Україні завтра, 13 листопада, графіки відключень електроенергії будуть діяти в усіх регіонах.
Відключення світла стали жорсткішими після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Окупанти били дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".
"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Зміївська та Трипільська ТЕС повністю припинили генерувати електроенергію.
За інформацією компанії, через російські удари по енергетичній інфраструктурі України в більшості регіонів діятимуть такі обмеження:
- з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2 до 4 черг;
- з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.