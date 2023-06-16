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Путин заявил, что доставил ядерное оружие в Беларусь

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Беларусь, Пятница 16 июня 2023 17:56
Путин заявил, что доставил ядерное оружие в Беларусь Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Первые ядерные заряды от Российской Федерации уже доставлены на территорию Беларуси.

Об этом рассказал российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. Это первая часть", - заявил Путин.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

В конце мая министры обороны Российской Федерации и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В частности, Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", который способен запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

В то же время, контроль за ядерным оружием остается за Россией, несмотря на то, что Александр Лукашенко начал рассуждать об ударах "ядеркой".

На днях Лукашенко сообщил, что он сам не то чтобы просил, а "уже требовал", чтобы Путин дал ему ядерное оружие.

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