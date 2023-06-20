Байден назвал реальной угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально", - сказал Байден группе доноров в Калифорнии в понедельник.

В субботу Байден назвал заявление Путина о том, что Россия разместила свое первое тактическое ядерное оружие в Беларуси, "абсолютно безответственным".

Тактическое ядерное оружие в Беларуси

На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактические боеголовки, некоторые из которых в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Развертывание - первое перемещение Россией таких боеголовок, менее мощного ядерного оружия меньшей дальности, которое можно было бы использовать на поле боя, за пределами России после распада Советского Союза.

Соединенные Штаты заявили, что не намерены менять свою позицию в отношении стратегических ядерных вооружений в ответ на развертывание, и не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

За развертыванием российских сил внимательно следят Соединенные Штаты и их союзники, а также Китай, который неоднократно предостерегал от использования ядерного оружия в войне против Украины.

Россия и Беларусь, являющиеся близкими союзниками по войне против Украины, в начале этого года договорились разместить часть тактического ядерного арсенала Москвы в Беларуси. Российский президента Владимир Путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он сказал, что хранилища будут построены к 1 июля.