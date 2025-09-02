Мир на пороге перемен. Названы 10 технологий, которые способны изменить жизнь уже в 2025 году

Мир стоит на пороге технологического рывка, который в ближайшие годы изменит нашу жизнь сильнее, чем когда-либо прежде. От прорывов в медицине до революции в энергетике - новые разработки выходят за рамки лабораторий и начинают оказывать реальное влияние.
РБК-Украина со ссылкой на The World Economic Forum рассказывает о 10 технологиях, которые могут трансформировать общество уже в 2025 году.
Четыре ключевых тренда 2025 года:
Отдельно в отчете подчеркивается тренд технологической конвергенции: сочетание ИИ с биологическими системами или использование новых материалов для развития чистой энергетики. Эти технологии могут начать оказывать реальное влияние на глобальные риски - от дезинформации до загрязнения и климатического стресса - уже в ближайшие 3–5 лет.
В отличие от обычных литий-ионных аккумуляторов, SBC совмещают нагружаемую структуру и хранение энергии. Это делает электромобили легче и эффективнее, а потенциальные применения включают также авиацию - например, фюзеляжи.
Массовое внедрение пока ограничено, но при разработке стандартов безопасности технология может оказать значительное экономическое и экологическое влияние.
Эти системы генерируют электричество за счет разницы солености воды. Существуют два типа: движение воды через полупроницаемую мембрану и движение ионов через мембрану с созданием электрического заряда.
По словам Бернарда Мейерсона (IBM), природа стремится к равновесию, и именно это движение воды можно использовать для выработки чистой энергии.
После периода замедления строительства новых АЭС производство энергии на ядерных станциях вновь ускоряется. Технологические новшества включают альтернативные охлаждающие материалы и малые модульные реакторы (SMR).
Долгосрочная цель - термоядерный синтез, который может стать "трансформирующим решением глобальных энергетических задач".
Ученые превращают полезные бактерии в микро-фабрики лекарств внутри организма, что позволяет лечить заболевания эффективнее и дешевле.
Генетический код, встроенный в живые пробиотические системы, создает терапевтические вещества на заказ, снижая стоимость производства на 70% и обеспечивая стабильное длительное лечение, например, для пациентов с диабетом.
"Представьте, что у вас внутри работают маленькие биофабрики, которые поставляют глюкозу по мере необходимости организма. Это было бы похоже на естественный процесс вашего тела, если бы не было болезни", - объясняет Мариэтт ДиКристина, декан Бостонского университета.
Недавно разработанный класс препаратов, изначально предназначенный для лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения - агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1 RAs) - демонстрирует потенциал в терапии заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
Исследования показывают, что GLP-1 RAs снижают воспаление в мозге и способствуют удалению токсичных белков, которые при отсутствии лечения связаны с развитием этих заболеваний.
По данным ВОЗ, более 55 млн человек во всем мире живут с деменцией, поэтому такие препараты имеют значительные социальные и экономические преимущества.
Эти устройства самостоятельно и непрерывно обнаруживают и измеряют биохимические параметры - например, маркеры заболеваний или химические изменения в воде для контроля загрязнения. Благодаря беспроводной связи и самообеспечению энергией они позволяют вести мониторинг в реальном времени.
Технология уже применяется, например, в носимых глюкометрах для диабета, а благодаря достижениям в нескольких областях теперь начинает использоваться и в других сферах: уход за женщинами в период менопаузы, безопасность продуктов питания и др.
Фиксация азота превращает атмосферный азот в аммиак, необходимый для производства удобрений, обеспечивающих около 50% мирового продовольствия. Новые "зеленые" методы направлены на снижение огромного воздействия на окружающую среду, так как текущие процессы потребляют около 2% глобальной энергии.
Предлагаемые технологии заменяют существующие системы биологическими или био-вдохновленными решениями, включая использование инженерных бактерий и ферментов для фиксации азота, а также солнечную энергию или "зеленые" источники электроэнергии.
Нанозимы - это наноматериалы с ферментоподобными свойствами, созданные в лаборатории. В отличие от обычных ферментов, которые либо производятся организмами, либо синтезируются дорогостоящими методами, нанозимы устойчивее, дешевле и проще в производстве.
Они действуют как катализаторы, поддерживая те же химические реакции, что и ферменты, но могут применяться в более широком диапазоне условий.
Возможные области применения: терапия, очистка воды, безопасность продуктов питания. Уже проводятся клинические испытания при лечении рака и нейродегенеративных заболеваний, но перед массовым внедрением остаются технические и этические препятствия.
Отдельные датчики уже широко используются, но технологический прогресс, включая ИИ, открывает возможности для сетевого объединения сенсоров. Это может изменить работу городов и способ использования данных организациями.
Например, светофоры в умных городах смогут самостоятельно регулировать движение на основе камер и экологических датчиков, помогая снизить пробки и загрязнение. Другие применения включают разведку в шахтах, экологический мониторинг и анализ штормовых систем.
В эпоху deepfake и синтетического контента эта технология помогает отличать реальное от искусственного. Она добавляет невидимые метки к AI-сгенерированному контенту, что облегчает борьбу с дезинформацией и повышает доверие в сети.
Крупные технологические компании все активнее интегрируют водяные знаки, но технология сталкивается с проблемами: неравномерное внедрение, попытки удалить или подделать метки, а также этические вопросы, например, ложная маркировка реального контента как AI-сгенерированного.
Вас может заинтересовать: