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Церковь против технологий? Папа Римский сделал важное заявление и предупредил о глобальной угрозе

Среда 18 июня 2025 13:00
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Церковь против технологий? Папа Римский сделал важное заявление и предупредил о глобальной угрозе Новый Папа Римский делает ИИ центральной темой своего понтификата (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Искусственный интеллект стал одной из ключевых тем первого обращения Папы Льва XIV к коллегии кардиналов в Ватикане. Новый глава католической церкви считает, что ИИ представляет серьезные вызовы для человечества и социальных основ общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Лев XIV черпает вдохновение у своего тезки - Льва XIII, который в конце XIX века защищал права рабочих в условиях индустриальной революции. Современный понтифик делает ставку на защиту человека в эпоху цифровой трансформации.

Что известно

После избрания на пост главы Ватикана, Лев XIV позиционирует себя как защитника базовых человеческих ценностей в условиях стремительного технологического прогресса.

Его акцент на ИИ отражает растущие общественные опасения: от массового исчезновения профессий до проблем конфиденциальности и усиления неравенства.

Это перекликается с социальной позицией Льва XIII, который в эпоху "позолоченного века" выступал за права наемных рабочих и социальной справедливости.

Что говорит Ватикан

"В мире, где доминируют технологии, мы должны помнить, что истинной мерой прогресса остается человеческое достоинство, а не сам прогресс ради прогресса", - подчеркивает Папа римский.

В Ватикане уверены, что влияние ИИ на здравоохранение, рынок труда и распределение власти между техногигантами требует срочной этической и правовой оценки. И церковь готова включиться в формирование таких подходов.

Реакция Кремниевой долины

Компании вроде Google, Microsoft и других IT-гигантов, по данным СМИ, уже пытаются наладить диалог с новым понтификом, чтобы склонить его к более позитивному восприятию технологий.

Но эксперты уверены: от того, какую позицию займет Лев XIV в ближайшие месяцы, будет зависеть, станет ли Ватикан союзником технологических реформ или моральным противовесом неконтролируемым инновациям.

Согласно исследованию Оксфордского института за 2023 год, 47% рабочих мест в развитых странах находятся в зоне высокого риска автоматизации из-за развития ИИ и робототехники. Это подчеркивает срочность обсуждения этических и социальных последствий.

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Ватикан Папа Римский Лев XIV Искусственный интеллект
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