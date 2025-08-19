В Китае создают робота, который сможет рожать детей: подробности революционной технологии

Ученые из Китая анонсировали революционную разработку, которая может изменить представление о репродуктивных технологиях. Исследователи работают над созданием первого в мире робота-гуманоида, способного успешно вынашивать ребенка от зачатия до родов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание CHOSUNBIZ .

Что известно о роботе, который сможет вынашивать детей

На Всемирной конференции роботов в Пекине, основатель Kaiwa Technology, профессор Наньянского технологического университета в Сингапуре Чжан Цифен представил смелую концепцию: создание робота-гуманоида со встроенной в брюшную полость искусственной маткой. Робот якобы сможет вынашивать плод от зачатия до родов. Эта инновация имеет целью совершить революцию в лечении бесплодия и репродуктивной медицине.

Основная инновация заключается в технологии искусственной матки, где плод развивается в искусственной амниотической жидкости и получает питательные вещества через специальный шланг. Этот процесс имитирует естественную беременность.

По словам доктора Чжана, матка полностью интегрирована в тело робота и способна контролировать каждый этап - от оплодотворения и имплантации до полноценной беременности.

По словам разработчиков, прототип будет готов уже в течение года, а его ожидаемая стоимость составит около 13 900 долларов.

"Благодаря доступной цене он может стать более выгодной альтернативой традиционному суррогатному материнству", - говорят в Kaiwa Technology.

Разработчики считают, что такой робот-суррогат станет альтернативой для тех, кто не может или не хочет проходить через тяготы беременности. По словам Чжана, это также поможет решить проблему снижения рождаемости в стране, а также удовлетворит запрос тех, кто хочет иметь детей, но не желает вступать в брак.



Этические и научные вызовы

Доктор Чжан говорит, что уже ведёт переговоры с властями о разработке законодательства, которое бы регулировало этот процесс.

Однако ученые относятся к идее скептически, отмечая, что современные искусственные матки могут поддерживать жизнь только недоношенных плодов. Технология для полноценной беременности от оплодотворения до родов еще не существует. Отсутствие материнских гормонов и других биологических процессов, которые являются ключевыми для развития ребенка, пока невозможно воспроизвести.

Вместе с тем анонс такой разработки вызвал бурную реакцию в социальных сетях не только Китая, но и всего мира.

Комментаторы выражали беспокойство, что ребенок, рожденный без связи с матерью, будет "жестоким", и что разработка "полностью нарушает человеческую этику". Также возникали вопросы о происхождении яйцеклеток.

Однако другие юзеры уверены, что "женщинам больше не придется страдать", и что эта технология "разгрузит женщин". Другие выражали надежду, что робот поможет решить проблему бесплодия, которая растет во всем мире.

В любом случае, эта технология открывает новые возможности для медицинских исследований. Она позволит ученым изучать осложнения беременности, генетические расстройства и взаимодействие матери и плода в контролируемых условиях, что ранее было невозможным.