10 самых перспективных украинских стартапов прямо сегодня

Украина продолжает удивлять мир своими инновационными и амбициозными стартапами, которые делают большие шаги на глобальной арене. Эти стартапы привлекают внимание инвесторов и показывают удивительные результаты в условиях полномасштабной войны.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 10 самых перспективных украинских стартапов, которые могут изменить будущее уже сегодня.

Headway

Headway, украинский EdTech-стартап, добился успеха и популярности в последние годы благодаря своему приложению для краткого изложения книг. Основанное украинцем Антоном Павловским, это приложение включает в себя более 1500 научно-популярных книг и позволяет пользователям с плотным графиком улучшать свои навыки и образ жизни, читая или слушая 15-минутные пересказы книг по саморазвитию.

С 2019 года Headway вырос из 3 человек в компанию с более чем 170 сотрудниками и приобрел более 30 миллионов пользователей из более чем 140 стран.

Headway имеет средний рейтинг 4,7 из 5 в различных магазинах приложений и часто включается в списки лучших образовательных приложений, таких как Top Free Education в AppStore и Google Play, а также Global Silicon Valley (GSV) EdTech 150.

С начала российского вторжения компания запустила Essence of Ukraine, курируемую коллекцию кратких изложений 32 книг известных украинцев, чтобы продвигать Украину по всему миру.

Приложение Headway (фото: Medium)

Preply

Еще один EdTech-стартап, Preply, представляет собой мультимедийную платформу для изучения языков, которая соединяет частных репетиторов и студентов.

Основанный в 2012 году тремя украинскими предпринимателями, Кириллом Бигаем, Дмитрием Волошиным и Сергеем Лукьяновым, онлайн-сайт обучения собрал более 35 000 репетиторов, которые обучают более чем 50 языкам учащихся из 180 стран мира.

За последнее десятилетие компания выросла до 500 сотрудников с офисами в Барселоне, Бостоне и Киеве.

Благодаря своему уникальному алгоритму машинного обучения для наилучшего подбора студентов и преподавателей, платформа стала глобальным рынком, оцениваемым примерно в 52 миллиарда долларов в 2022 году.

С начала российского вторжения компания поддерживает безопасность и благополучие своих сотрудников, находящихся в Украине. Она также привлекла 120 миллионов долларов инвестиций для разработки, среди прочего, помощника Reply AI.

Preply, платформа для изучения языков (фото: Preply)

Grammarly

Один из украинских стартапов, Grammarly, является лидером в разработке программного обеспечения для редактирования текста с момента своего основания украинскими программистами Алексом Шевченко, Максом Литвиным и Дмитрием Лидером в 2009 году.

Компания предоставляет облачные услуги помощника по набору текста, помогая пользователям проверять орфографию, грамматику и пунктуацию, а также улучшать стиль письма в английских текстах.

В 2021 году Grammarly присоединилась к клубу декакорнов, в который входят компании стоимостью более 10 миллиардов долларов. Увеличив свою стоимость до 13 миллиардов долларов, бизнес занял 10-е место в списке самых дорогих стартапов США.

В 2022 году Grammarly ушла с российского и белорусского рынков и пожертвовала доход, полученный в этих странах, на поддержку Украины. Недавно команда компании привлекла 400 миллионов долларов на разработку помощника по написанию текстов на основе ИИ.

Grammarly (фото: Grammarly)

Esper Bionics

Esper Bionics - украинская инжиниринговая компания, разрабатывающая технологии управления протезами для людей с ограниченными возможностями конечностей. Основанный в 2019 году, стартап получил признание за свой флагманский продукт, Esper Hand, самообучающийся роботизированный протез, работающий на основе машинного обучения и анализа данных.

Бионическое устройство имеет 24 датчика, которые обнаруживают мышечную и мозговую активность и предсказывают предполагаемое движение пользователя. Благодаря своим уникальным алгоритмам, он становится более интуитивно понятным и со временем улучшает контроль пользователя. В 2022 году журнал TIME включил эту инновацию в свой список лучших изобретений.

С начала полномасштабной войны России Esper Bionics поддерживает украинских ветеранов войны, предоставляя протезы конечностей и помогая им в реабилитации через свою программу Esper for Ukraine.

В 2024 году компания получила грант в размере 150 000 долларов США на создание новых рабочих мест и развитие производства в Киеве. Компания работает над расширением своей продуктовой линейки и созданием протезов ног и экзоскелетов.

Журнал TIME поместил на свою обложку руку Esper (фото: TIME)

ReLeaf Paper

Основанный Валентином Фречкой, стартап разработал собственную технологию производства бумаги из опавших листьев, которые часто утилизируются в городских районах путем сжигания в качестве зеленых отходов. Устойчивое производство бумаги и упаковки Releaf требует в 15 раз меньше воды и в три раза более энергоэффективно, чем традиционное производство бумаги.

В 2022 году отмеченная наградами компания получила грант в размере 2,5 млн евро от программы EIC Accelerator и инвестиции в размере 4 млн евро от Европейской комиссии.

Несмотря на трудности военного времени, ReLeaf Paper успешно расширилась на международном уровне и сотрудничает с такими мировыми гигантами, как L'Oréal и Samsung, для производства экологически чистой упаковки.

Бумагу производят из опавших листьев (фото: SP News)

RefaceAI

RefaceAI - киевская компания-разработчик, создающая инструменты искусственного интеллекта для создания контента. Она стала всемирно известной в 2020 году благодаря своему приложению для дипфейков Reface, которое позволяет пользователям менять лица на фотографиях, видео и GIF-файлах.

Основанное на генеративно-состязательных сетях искусственного интеллекта, известных как GAN, приложение достигло вершины AppStore и Google Store в США и 17 других странах, опередив TikTok и Netflix.

После успеха 2020 года компания привлекла 5,5 млн долларов инвестиций и стала популярной среди знаменитостей, таких как Snoop Dogg и Britney Spears. С тех пор команда разработала другие приложения на основе ИИ, такие как Revive, приложение для анимации фотографий лиц, которое оживляет неподвижные изображения, и Restyle, генератор портретов.

Reface - украинское приложение для обмена лицами (фото: Reface)

CheckEye

CheckEye - это медицинский технологический стартап, который разработал облачное решение на основе ИИ для скрининга диабетической ретинопатии (ДР) и выявления других заболеваний глаз в сотрудничестве с Украинской федерацией диабета и Институтом глазных болезней им. Филатова.

Компания была основана в 2021 году, чтобы устранить пробел в диагностике диабета в Украине, который еще больше усугубился во время войны, и сделать скрининг более доступным для пациентов.

Немедицинский персонал может использовать платформу CheckEye для проведения скрининга ДР, загружая фотографии сетчатки пациента. Программа ИИ анализирует изображения на наличие признаков диабетической ретинопатии и других заболеваний с точностью 92-93 процентов.

Система позволяет рано выявлять и своевременно лечить диабет, который широко распространен в Украине. С начала вторжения CheckEye предлагает бесплатный массовый скрининг зрения для людей в пострадавших от войны регионах.

CheckEye - инновационная компания медицинских технологий из Украины (фото: CheckEye)

Kurs Orbital

Kurs Orbital - стартап, основанный в 2022 году, который занимается продлением срока службы спутников и удалением космического мусора, обеспечивая безопасные и устойчивые орбиты для будущих поколений.

Компания расширяет человеческую деятельность за пределы Земли, предлагая обслуживание на орбите, платформу, которая призвана стать основой для поддержки множества будущих космических бизнесов.

Последний раунд финансирования составил 3,7 млн евро, а общий объем финансирования - 5 млн евро. Компания находится на стадии Seed. Среди инвесторов - OTB Ventures, Credo Ventures, Galaxia (фонд, созданный CDP Venture Capital и Obloo Ventures), In-Q-Tel и Inovo. Основателями компании являются Владимир Уссов и Вадим Васильев.

Esper Bionics

Esper Bionics - награжденная инженерная компания, основанная в 2019 году, которая разрабатывает устройства для улучшения человеческих возможностей с использованием цифровой обработки сигналов, искусственного интеллекта, сбора данных и энергоэффективной электроники.

Первые продукты компании - это Esper Hand, бионическая самонастраивающаяся протезная рука, зарегистрированная в FDA, Esper Control - носимый интерфейс "мозг-компьютер" и Esper Platform - облачное программное решение для индивидуализации управления носимыми устройствами.

Последний раунд финансирования составил 4,75 млн евро, а общий объем финансирования - 5,1 млн евро. Основателями компании являются Дмитрий Газда и Анна Белеванцева.

Portal AI

Portal AI - стартап, основанный в 2023 году, разрабатывающий B2B SaaS-платформу, предназначенную для согласования брендовой стратегии с маркетинговыми действиями.

Экосистема их платформы предоставляет малым и средним предприятиям передовые инструменты для конкуренции с крупными компаниями, предлагая интуитивно понятное приложение, которое предоставляет советы с одним кликом по различным бизнес-вертикалям.

Последний раунд финансирования составил 4,75 млн евро, а общий объем финансирования - 4,75 млн евро. Среди инвесторов - AGI House Ventures, BBQ Capital, Broocknell Ventures, Patel family office, StratMinds VC. Основателями компании являются Владимир Панченко и Мохаммед (Хамуди) Наана.

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