США готовят промежуточную ядерную сделку с Ираном, - СМИ

Соединенные Штаты готовят промежуточное ядерное соглашение с Ираном, которое должно разрешить многолетнюю дискуссию о ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Переговоры с Ираном должны быть направлены на достижение промежуточного соглашения по ядерной программе, поскольку Тегеран продвигается вперед в обогащении урана, а переговоры в 2015 году зашли в тупик.

"Президент США Джо Байден полон решимости остановить Иран, и мы по-прежнему считаем, что дипломатия — лучший способ достичь этой цели", - заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Официальные лица США проинформировали своих коллег в Израиле, Франции, Британии и Германии, что они обдумывают предложение о заключении соглашения, согласно которому Тегеран ограничит обогащение ядерных материалов на уровне 60-процентной чистоты, в обмен на ослабление санкций.

Сообщается, что Иран ознакомлен с проектом нового договора, но пока не готов к переговорам, поскольку настаивает на полном снятии всех санкций.