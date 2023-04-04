США готовят промежуточную ядерную сделку с Ираном, - СМИ
Соединенные Штаты готовят промежуточное ядерное соглашение с Ираном, которое должно разрешить многолетнюю дискуссию о ядерной программе Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Переговоры с Ираном должны быть направлены на достижение промежуточного соглашения по ядерной программе, поскольку Тегеран продвигается вперед в обогащении урана, а переговоры в 2015 году зашли в тупик.
"Президент США Джо Байден полон решимости остановить Иран, и мы по-прежнему считаем, что дипломатия — лучший способ достичь этой цели", - заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.
Официальные лица США проинформировали своих коллег в Израиле, Франции, Британии и Германии, что они обдумывают предложение о заключении соглашения, согласно которому Тегеран ограничит обогащение ядерных материалов на уровне 60-процентной чистоты, в обмен на ослабление санкций.
Сообщается, что Иран ознакомлен с проектом нового договора, но пока не готов к переговорам, поскольку настаивает на полном снятии всех санкций.
Ранее в Пентагоне заявили, что Россия, Китай и Иран будут в течение многих лет создавать проблемы для мировой безопасности.
Также сообщалось, что Россия очень сильно полагается на Иран в плане военной и технологической поддержки вторжения в Украину.
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