Россия, Китай и Иран будут угрожать мировой безопасности еще много лет, - Милли

Россия, Китай и Иран будут в течение многих лет создавать проблемы для мировой безопасности.

Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и поддерживаем НАТО в виде военного присутствия Соединенных Штатов в каждой стране на восточном фланге Альянса. Эта борьба не только в интересах Украины, но и в интересах Соединенных Штатов, чтобы защитить систему, которая предотвращала войну великих государств последних восьми десятилетий", - сказал Милли.

Генерал отметил, что Соединенные Штаты Америки должны оставаться самой могущественной страной, чтобы обеспечить мир. Китай и Россия имеют средства, чтобы угрожать мировой безопасности многие годы.

Ранее мы сообщали, что Зеленский призвал партнеров ускорить поставки вооружения, чтобы гарантировать поражение России и прекратить попытки оккупантов захватить территории.

Напомним, Соединенные Штаты сообщили, что не получали от России уведомлений об изменениях в обмене данными о ядерном оружии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.