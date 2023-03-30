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Россия, Китай и Иран будут угрожать мировой безопасности еще много лет, - Милли

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Четверг 30 марта 2023 00:43
Россия, Китай и Иран будут угрожать мировой безопасности еще много лет, - Милли Фото: Россия, Китай и Иран будут много лет угрожать мировой безопасности (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: РБК-Украина

Россия, Китай и Иран будут в течение многих лет создавать проблемы для мировой безопасности.

Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Генерал отметил, что Соединенные Штаты Америки должны оставаться самой могущественной страной, чтобы обеспечить мир. Китай и Россия имеют средства, чтобы угрожать мировой безопасности многие годы.

"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и поддерживаем НАТО в виде военного присутствия Соединенных Штатов в каждой стране на восточном фланге Альянса. Эта борьба не только в интересах Украины, но и в интересах Соединенных Штатов, чтобы защитить систему, которая предотвращала войну великих государств последних восьми десятилетий", - сказал Милли.

Ранее мы сообщали, что Зеленский призвал партнеров ускорить поставки вооружения, чтобы гарантировать поражение России и прекратить попытки оккупантов захватить территории.

Напомним, Соединенные Штаты сообщили, что не получали от России уведомлений об изменениях в обмене данными о ядерном оружии.

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