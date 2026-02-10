Свист вместо аплодисментов: в ЕС поддержали "холодный прием" Вэнса на Олимпиаде

Глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала публику, которая освистала вице-президента США Джей Ди Венса, приехавшего в Италию на зимние Олимпийские игры в Милане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
"Я убеждена, что мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в отношении Европы. Конечно, европейская публика также имеет свою гордость, европейскую гордость. Это она прекрасно продемонстрировала", - заявила Каллас, комментируя реакцию европейцев на визит Вэнса в Италию.
Напомним, что во время открытия Олимпийских игр на стадионе "Сан-Сиро" в Милане Вэнс вместе с женой Ушей подверглись громким освистываниям и выкрикам с трибун, когда на короткое время появились на большом экране, размахивая флагами Соединенных Штатов.
Напомним, что с 6 февраля Италия принимает 25-е зимние Олимпийские игры. В Милане и Кортина-д'Ампеццо соревнуются более 2900 спортсменов из более 90 стран, в том числе 46 украинцев.
Программа Игр-2026 расширилась до 116 финалов в 16 видах спорта. Главной новостью стало включение ски-альпинизма - зрелищного сочетания лыжных гонок и альпинистского восхождения. Также болельщики впервые увидят женские двойки в санном спорте и парный могул во фристайле.
Сегодня, 10 февраля, состоится четвертый соревновательный день зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. В течение дня на старт выйдут сразу 14 представителей сборной Украины в пяти видах спорта.