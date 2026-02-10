Свист вместо аплодисментов: в ЕС поддержали "холодный прием" Вэнса на Олимпиаде

"Я убеждена, что мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в отношении Европы. Конечно, европейская публика также имеет свою гордость, европейскую гордость. Это она прекрасно продемонстрировала", - заявила Каллас, комментируя реакцию европейцев на визит Вэнса в Италию.

Напомним, что во время открытия Олимпийских игр на стадионе "Сан-Сиро" в Милане Вэнс вместе с женой Ушей подверглись громким освистываниям и выкрикам с трибун, когда на короткое время появились на большом экране, размахивая флагами Соединенных Штатов.