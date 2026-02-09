Олимпиада-2026: сенсационные триумфаторы 9 февраля и новый медальный зачет

На зимних Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершился третий день соревнований. Пока Швейцария и Нидерланды штампуют рекорды, украинские атлеты привлекают внимание мира важными социальными манифестами.

О триумфаторах Олимпиады и ситуации в медальном зачете - рассказывает РБК-Украина .

Швейцарское доминирование и драма в снежных парках

Понедельник, 9 февраля, прошел под знаком швейцарского флага. В женском фристайле (дисциплина слоупстайл) настоящий мастер-класс продемонстрировала Матильда Гремо.

Она сумела защитить статус действующей чемпионки, опередив звездную представительницу Китая Эйлин Гу лишь на мизерные 0.38 балла.

Для Гу это "серебро" стало болезненным, ведь она претендовала на статус трехкратной чемпионки, однако китаянка попытается отыграться 14 февраля в бигейре.

"Бронзу" в свой актив записала канадка Меган Олдем.

Украинка Екатерина Коцар в этой дисциплине показала достойную борьбу, однако остановилась в шаге от решающей стадии, не попав в финальную десятку.

Результаты, слоупстайл, женщины:

Матильда Гремо (Швейцария) - 86.96 Айлин Гу (Китай) - 86.58 Меган Олдем (Канада) - 76.46

Еще громче швейцарцы завили о себе в горнолыжном спорте. В инновационной дисциплине - командной комбинации - золото завоевал дуэт Франьо фон Алльмена и Танги Нефа.

Для фон Алльмена это уже вторая высшая награда в Милане. Интересно, что из-за одинаковых результатов на финише организаторы вручили сразу два комплекта серебряных наград, их разделили еще одна швейцарская пара (Одерматт/Мейяр) и австрийцы (Крихмайр/Феллер).

Результаты, горнолыжный спорт, командная комбинация:

1. Франьо фон Алльмен/Танги Неф (Швейцария) - 2:44.04

2. Марко Одерматт/Лоик Мейяр (Швейцария) - +0.99

3. Винсент Крихмайр/Мануэль Феллер (Австрия) - +0.99

Рекорд на льду и эмоции Джейка Пола

Конькобежный спорт подарил зрителям новый олимпийский рекорд. Нидерландская звезда Ютта Лердам промчалась дистанцию 1000 метров за 1:12.31, оставив позади партнершу по команде Фемке Коко.

Триумф "королевы льда" вызвал бурную реакцию у ее жениха, известного блогера-боксера Джейка Пола, который наблюдал за забегом со слезами на глазах.

Результаты, конькобежный спорт, 1000 м, женщины:

Ютта Лердам (Нидерланды) - 1:12.31 (ОР) Фемке Коко (Нидерланды) - +0.28 Михо Такаги (Япония) - +1.64

В секторе для прыжков с трамплина (HS 107) сенсационную победу праздновал немец Филипп Раймунд.

Лидер сезона Домен Превц провалил вторую попытку и финишировал лишь шестым.

Украинские прыгуны Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко не смогли преодолеть квалификационный барьер, заняв 42-е и 47-е места соответственно.

Результаты, прыжки с трамплина, мужчины:

Филипп Раймунд (Германия) - 274.1 Кацпер Томасяк (Польша) - 270.7 Рен Никайдо (Япония) и Грегор Дешванден (Швейцария) - 266.0

Сильные месседжи украинцев и медальный зачет

Хотя 9 февраля украинская сборная осталась без наград, наши атлеты приковали внимание медиа своими заявлениями.

Саночница Елена Смага, которая по итогам двух заездов идет 18-й, после финиша обратилась к камере с сильным сообщением для мира.

"Слава Украине! Помните, какой ценой мы здесь!", - сказала спортсменка.

Юлианна Туницкая сейчас занимает 16-ю позицию.

Тем временем лидер сборной по скелетону Владислав Гераскевич продемонстрировал шлем с изображениями погибших на войне украинских спортсменов.

Владислав уже успел поразить результатами на тренировках, показав третье и пятое время, что дает надежду на высокие места в стартах 12 февраля.

Топ-5 медального зачета (после 3 дней):

Норвегия - 3 "золота", 1 "серебро", 2 "бронзы" (6) Швейцария - 3 "золота", 1 "серебро", 1 "бронза" (5) Япония - 2 "золота", 2 "серебра", 3 "бронзы" (7) Германия - 2 "золота", 1 "серебро", 1 "бронза" (4) США - 2 "золота", 0 "серебра", 0 "бронз" (2)

Завтра, 10 февраля, на Олимпиаде-2026 разыграют рекордные 9 комплектов медалей.