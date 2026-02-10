UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Свист замість оплесків: в ЄС підтримали "холодний прийом" Венса на Олімпіаді

Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава європейської дипломатії Кая Каллас підтримала публіку, яка освистала віце-президента США Джей Ді Венса, що приїхав у Італію на зимові Олімпійські ігри у Мілані.

"Я переконана, що ми чули багато не дуже приємних слів від Сполучених Штатів щодо Європи. Звичайно, європейська публіка також має свою гордість, європейську гордість. Це вона чудово продемонструвала", – заявила Каллас, коментуючи реакцію європейців на візит Венса в Італію.

Нагадаємо, що під час відкриття Олімпійських ігор на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані Венс разом із дружиною Ушею зазнали гучного освистування та викриків з трибун, коли на короткий час з’явилися на великому екрані, розмахуючи прапорами Сполучених Штатів.

Зимова олімпіада у Мілані

Нагадаємо, що з 6 лютого Італія приймає 25-ті зимові Олімпійські ігри. У Мілані та Кортіна-д’Ампеццо змагаються понад 2900 спортсменів із понад 90 країн, у тому числі 46 українців.

Програма Ігор-2026 розширилася до 116 фіналів у 16 видах спорту. Головною новиною стало включення скі-альпінізму – видовищного поєднання лижних перегонів та альпіністського сходження. Також уболівальники вперше побачать жіночі двійки у санному спорті та парний могул у фристайлі.

Сьогодні, 10 лютого, відбудеться четвертий змагальний день зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Протягом дня на старт вийдуть одразу 14 представників збірної України у п'яти видах спорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джей Ді Венс