Олимпиада-2026: расписание финалов и выступлений украинцев 10 февраля

Во вторник, 10 февраля, состоится четвертый соревновательный день зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. В течение дня на старт выйдут сразу 14 представителей сборной Украины в пяти видах спорта.

Где будут соревноваться украинцы

"Сине-желтые" будут представлены в лыжных гонках, шорт-треке, биатлоне, санном спорте и фигурном катании.

Соревновательную программу для украинцев откроют лыжники, а завершат день выступления фигуриста Кирилла Марсака и финальные заезды санок.

Лыжные гонки: шесть украинцев в спринте

Первыми на трассу выйдут представители лыжных гонок, которые будут соревноваться в классическом спринте.

В 10:15 в женской квалификации выступят Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко и Дарья Мигаль.

В 10:55 стартует квалификация у мужчин, где Украину представят Дмитрий Драгун и Александр Лисогор.

По итогам отбора лучшие спортсмены пробьются в финальные забеги.

Шорт-трек: старт Сидьорко

В 11:30 в квалификации на дистанции 500 метров выступит Елизавета Сидьорко. Украинка попытается преодолеть первый раунд и продолжить борьбу в финале.

Биатлон: мужская индивидуалка

В 14:30 стартует мужская индивидуальная гонка на 20 км. Украину будут представлять лидеры команды Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин, а также Антон Дудченко и дебютант Олимпиады Тарас Лесюк.

Именно биатлонная гонка считается одной из ключевых для украинской сборной в этот день.

Вечерняя программа: сани и фигурное катание

В санном спорте Юлианна Туницкая и Елена Смага проведут третий и решающий четвертый заезды, по сумме которых определятся финальные позиции.

Параллельно в фигурном катании короткую программу среди мужчин представит Кирилл Марсак.

Расписание выступлений украинцев 10 февраля:

10:15. Лыжные гонки. Спринт, женщины, квалификация (Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль)

10:55. Лыжные гонки. Спринт, мужчины, квалификация (Дмитрий Драгун, Александр Лисогор)

11:30. Шорт-трек. 500 м, женщины, квалификация (Елизавета Сидьорко)

14:15. Лыжные гонки. Спринт, женщины, финал

14:25. Лыжные гонки. Спринт, мужчины, финал

14:30. Биатлон. Индивидуальная гонка, мужчины (Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк)

18:00. Санный спорт. Одноместные сани, женщины, третий заезд (Юлианна Туницкая, Елена Смага)

19:30. Фигурное катание. Мужчины, короткая программа (Кирилл Марсак)

19:35. Санный спорт. Одноместные сани, женщины, финальный заезд

Девять комплектов наград

Всего во вторник будет разыграно девять комплектов олимпийских наград. Чемпиона и призеры определятся в лыжных гонках (2 комплекта), биатлоне, горнолыжном и санном спорте, керлинге, прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке.

Медальные финалы 10 февраля:

13:55. Шорт-трек. Смешанная эстафета

14:15. Лыжные гонки. Спринт, женщины

14:25. Лыжные гонки. Спринт, мужчины

14:30. Фристайл. Слоупстайл, мужчины

14:30. Биатлон. Индивидуальная гонка, мужчины (20 км)

15:00. Горные лыжи. Комбинация, женщины

19:05. Керлинг. Смешанные пары

19:41. Санный спорт. Одиночные сани, женщины

21:05. Прыжки с трамплина. Смешанные команды

Где смотреть трансляции

Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".

В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:

на телеканале "Суспільне Спорт"

на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)

на сайте "Суспільне Спорт"

на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)

Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".