Олимпиада-2026: расписание финалов и выступлений украинцев 10 февраля
Во вторник, 10 февраля, состоится четвертый соревновательный день зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. В течение дня на старт выйдут сразу 14 представителей сборной Украины в пяти видах спорта.
Полное расписание финалов и выступлений отечественных атлетов - подскажет РБК-Украина.
Где будут соревноваться украинцы
"Сине-желтые" будут представлены в лыжных гонках, шорт-треке, биатлоне, санном спорте и фигурном катании.
Соревновательную программу для украинцев откроют лыжники, а завершат день выступления фигуриста Кирилла Марсака и финальные заезды санок.
Лыжные гонки: шесть украинцев в спринте
Первыми на трассу выйдут представители лыжных гонок, которые будут соревноваться в классическом спринте.
В 10:15 в женской квалификации выступят Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко и Дарья Мигаль.
В 10:55 стартует квалификация у мужчин, где Украину представят Дмитрий Драгун и Александр Лисогор.
По итогам отбора лучшие спортсмены пробьются в финальные забеги.
Шорт-трек: старт Сидьорко
В 11:30 в квалификации на дистанции 500 метров выступит Елизавета Сидьорко. Украинка попытается преодолеть первый раунд и продолжить борьбу в финале.
Биатлон: мужская индивидуалка
В 14:30 стартует мужская индивидуальная гонка на 20 км. Украину будут представлять лидеры команды Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин, а также Антон Дудченко и дебютант Олимпиады Тарас Лесюк.
Именно биатлонная гонка считается одной из ключевых для украинской сборной в этот день.
Вечерняя программа: сани и фигурное катание
В санном спорте Юлианна Туницкая и Елена Смага проведут третий и решающий четвертый заезды, по сумме которых определятся финальные позиции.
Параллельно в фигурном катании короткую программу среди мужчин представит Кирилл Марсак.
Расписание выступлений украинцев 10 февраля:
- 10:15. Лыжные гонки. Спринт, женщины, квалификация (Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль)
- 10:55. Лыжные гонки. Спринт, мужчины, квалификация (Дмитрий Драгун, Александр Лисогор)
- 11:30. Шорт-трек. 500 м, женщины, квалификация (Елизавета Сидьорко)
- 14:15. Лыжные гонки. Спринт, женщины, финал
- 14:25. Лыжные гонки. Спринт, мужчины, финал
- 14:30. Биатлон. Индивидуальная гонка, мужчины (Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк)
- 18:00. Санный спорт. Одноместные сани, женщины, третий заезд (Юлианна Туницкая, Елена Смага)
- 19:30. Фигурное катание. Мужчины, короткая программа (Кирилл Марсак)
- 19:35. Санный спорт. Одноместные сани, женщины, финальный заезд
Девять комплектов наград
Всего во вторник будет разыграно девять комплектов олимпийских наград. Чемпиона и призеры определятся в лыжных гонках (2 комплекта), биатлоне, горнолыжном и санном спорте, керлинге, прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке.
Медальные финалы 10 февраля:
- 13:55. Шорт-трек. Смешанная эстафета
- 14:15. Лыжные гонки. Спринт, женщины
- 14:25. Лыжные гонки. Спринт, мужчины
- 14:30. Фристайл. Слоупстайл, мужчины
- 14:30. Биатлон. Индивидуальная гонка, мужчины (20 км)
- 15:00. Горные лыжи. Комбинация, женщины
- 19:05. Керлинг. Смешанные пары
- 19:41. Санный спорт. Одиночные сани, женщины
- 21:05. Прыжки с трамплина. Смешанные команды
Где смотреть трансляции
Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".
В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:
- на телеканале "Суспільне Спорт"
- на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)
- на сайте "Суспільне Спорт"
- на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)
Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".
Ранее олимпийская чемпионка назвала роковую ошибку нашей сборной по биатлону.
Зеленский отреагировал на запрет МОК шлема Гераскевича с погибшими украинскими атлетами.