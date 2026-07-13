Когда Рада назначит нового премьера вместо Свириденко: данные источника
В Украине появится новый премьер-министр. Голосование в Раде может пройти во второй половине текущей недели.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
По словам собеседника издания, голосование за назначение нового главы Кабмина может состояться в четверг, 16 июля.
Он добавил, что о такой дате предварительно договорились на согласительном совете.
Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк у себя в Telegram также подтвердила, что во вторник, 14 июля, парламент будет рассматривать продление военного положения и мобилизации и увольнение Кабмина, а уже в четверг нардепы будут назначать новое правительство.
Фото: в Кабмине будут кадровые перестановки (РБК-Украина)
Кто войдет в новый Кабмин
Напомним, вчера, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он предложил премьеру Юлии Свириденко занять новую должность. Она должна возглавить важное направление в отношениях с ключевым партнером.
При этом глава государства отметил, что для дальнейших изменений нужно обновить Кабмин.
По информации источников РБК-Украина, новым премьер-министром, вероятно, станет глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Он - безальтернативный кандидат.
Собеседники издания отметили, что должность вице-премьера, министра развития общин и территорий разделят на две.
Ожидается, что замены могут быть в МОН, Минветеранов и не только.
Все детали о том, кто может войти в новый Кабмин, - в материале РБК-Украина.