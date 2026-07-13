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Когда Рада назначит нового премьера вместо Свириденко: данные источника

18:43 13.07.2026 Пн
2 мин
Возглавить Кабмин может руководитель "Нафтогаза"
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Когда Рада назначит нового премьера вместо Свириденко: данные источника Фото: Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi)
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В Украине появится новый премьер-министр. Голосование в Раде может пройти во второй половине текущей недели.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По словам собеседника издания, голосование за назначение нового главы Кабмина может состояться в четверг, 16 июля.

Он добавил, что о такой дате предварительно договорились на согласительном совете.

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк у себя в Telegram также подтвердила, что во вторник, 14 июля, парламент будет рассматривать продление военного положения и мобилизации и увольнение Кабмина, а уже в четверг нардепы будут назначать новое правительство.

Фото: в Кабмине будут кадровые перестановки (РБК-Украина)

Кто войдет в новый Кабмин

Напомним, вчера, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он предложил премьеру Юлии Свириденко занять новую должность. Она должна возглавить важное направление в отношениях с ключевым партнером.

При этом глава государства отметил, что для дальнейших изменений нужно обновить Кабмин.

По информации источников РБК-Украина, новым премьер-министром, вероятно, станет глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Он - безальтернативный кандидат.

Собеседники издания отметили, что должность вице-премьера, министра развития общин и территорий разделят на две.

Ожидается, что замены могут быть в МОН, Минветеранов и не только.

Все детали о том, кто может войти в новый Кабмин, - в материале РБК-Украина.

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