Свириденко еще в команде? FT узнало, куда Зеленский хочет ее назначить
Президент Владимир Зеленский продолжает убеждать Юлию Свириденко занять должность посла Украины в США, несмотря на ее отказ на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По словам источников близких к президенту, Зеленский по-прежнему ищет человека на должность нового посла в США.
Его главным кандидатом остается бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая была уволена в ходе перестановок в Кабмине на этой неделе, и которая отклонила предложение стать послом.
"Он (Зеленский - ред.) все еще пытается убедить ее занять эту должность, которая приходится на решающий момент войны и в отношениях с администрацией Трампа", - сказали источники, близкие к главе государства.
Отставка Свириденко
Напомним, на этой неделе 14 июля Юлия Свириденко подала заявление об отставке с поста премьер-министра Украины после того, как в воскресенье поговорила с президентом Владимиром Зеленским. Причиной такого решения она назвала необходимость обновления правительства.
В тот же день Верховная Рада поддержала отставку и она потеряла свою должность (отметим, что уход премьера автоматически означает смену всего правительства). Уже 16 июля украинский парламент назначил Сергея Корецкого новым главой Кабинета министров, а после - пакетом были назначены главы большинства министерств.
На следующий день после отставки, 15 июля, Свириденко провела финальное заседание своего Кабмина, и сказала, что был принят механизм использования 40 млрд гривен на подготовку к зиме в рамках Планах устойчивости.
Отметим, в СМИ на этой неделе была информация, что посол Украины в США Ольга Стефанишина вскоре покинет свою должность. Решение об уходе она приняла по своей инициативе.