Свириденко еще в команде? FT узнало, куда Зеленский хочет ее назначить

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Президент Владимир Зеленский продолжает убеждать Юлию Свириденко занять должность посла Украины в США, несмотря на ее отказ на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.