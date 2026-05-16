В Украине готовят большой пакет льгот для поддержки прифронтовых областей, - Свириденко
В Украине готовят большой пакет льгот и стимулов для поддержки бизнеса и населения в прифронтовых регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
План стабилизации прифронтовых громад
По словам главы правительства, сейчас уже 86% громад, подвергшихся воздействию боевых действий, официально включены в перечень прифронтовых территорий.
В результате там произошло значительное сокращение инвестиций, потеря рабочих мест и падение доходов местных бюджетов.
Правительственная команда вместе с народными депутатами обсудила комплексные шаги, чтобы помочь людям оставаться в своих громадах.
Кроме налоговых и кредитных льгот, рассматривается возможность предоставления предприятиям статуса критичности для сохранения экономической активности, а также меры поддержки местного образования.
"Приоритет Правительства - создать условия, чтобы бизнес и люди могли оставаться и работать в своих общинах", - подчеркнула Юлия Свириденко.
Важным элементом помощи является запуск компенсаций за поврежденное имущество.
Сейчас правительством уже согласовано 90 заявок от пострадавших предприятий на общую сумму 1,5 миллиарда гривен, а первые выплаты должны начаться в ближайшее время.
Какие программы уже действуют
Для пострадавших областей в рамках платформы "Сделано в Украине" уже предусмотрены повышенные финансовые стимулы. В частности, действуют гранты "Собственное дело" для малого бизнеса, сумма которых для прифронтовых зон на 30% выше базовой и достигает 500 тысяч гривен.
Также предприятия могут получить до 8 миллионов гривен на покупку производственного оборудования и до 16 миллионов гривен на восстановление при условии софинансирования.
Для аграриев в зонах вблизи боевых действий компенсация за приобретение отечественной техники составляет 40% вместо стандартных 25%.
Кроме того, компаниям предоставляют возмещение части зарплат и ЕСВ на период восстановления, а программа страхования военных рисков позволяет покрыть до 30 миллионов гривен убытков от разрушений.
Расходы на оборону и финансирование программ
Напомним, ранее Кабинет министров подготовил масштабные изменения в Государственный бюджет-2026, которые предусматривают увеличение финансирования сектора безопасности и обороны Украины вдвое.
Как отмечала Юлия Свириденко, дополнительные 1,56 трлн гривен направят на нужды военных благодаря согласованию крупного кредита от Европейского Союза.
Параллельно с этим правительство продолжает финансировать ключевые социальные проекты и программы восстановления страны.
В частности, в конце апреля было принято решение о направлении дополнительных 2 млрд гривен на выплаты за поврежденное в результате российских атак жилье. Это позволит обеспечить необходимыми средствами для ремонта зданий еще около 20 тысяч украинских семей.