В Украине готовят большой пакет льгот для поддержки прифронтовых областей, - Свириденко

19:35 16.05.2026 Сб
3 мин
Кабмин запустил новую программу поддержки
aimg Сергей Козачук
В Украине готовят большой пакет льгот для поддержки прифронтовых областей, - Свириденко Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com/KabminUA)
В Украине готовят большой пакет льгот и стимулов для поддержки бизнеса и населения в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

План стабилизации прифронтовых громад

По словам главы правительства, сейчас уже 86% громад, подвергшихся воздействию боевых действий, официально включены в перечень прифронтовых территорий.

В результате там произошло значительное сокращение инвестиций, потеря рабочих мест и падение доходов местных бюджетов.

Правительственная команда вместе с народными депутатами обсудила комплексные шаги, чтобы помочь людям оставаться в своих громадах.

Кроме налоговых и кредитных льгот, рассматривается возможность предоставления предприятиям статуса критичности для сохранения экономической активности, а также меры поддержки местного образования.

"Приоритет Правительства - создать условия, чтобы бизнес и люди могли оставаться и работать в своих общинах", - подчеркнула Юлия Свириденко.

Важным элементом помощи является запуск компенсаций за поврежденное имущество.

Сейчас правительством уже согласовано 90 заявок от пострадавших предприятий на общую сумму 1,5 миллиарда гривен, а первые выплаты должны начаться в ближайшее время.

Фото: Кабмин анонсировал пакет помощи прифронтовым громадам (t.me/svyrydenkoy)

Какие программы уже действуют

Для пострадавших областей в рамках платформы "Сделано в Украине" уже предусмотрены повышенные финансовые стимулы. В частности, действуют гранты "Собственное дело" для малого бизнеса, сумма которых для прифронтовых зон на 30% выше базовой и достигает 500 тысяч гривен.

Также предприятия могут получить до 8 миллионов гривен на покупку производственного оборудования и до 16 миллионов гривен на восстановление при условии софинансирования.

Для аграриев в зонах вблизи боевых действий компенсация за приобретение отечественной техники составляет 40% вместо стандартных 25%.

Кроме того, компаниям предоставляют возмещение части зарплат и ЕСВ на период восстановления, а программа страхования военных рисков позволяет покрыть до 30 миллионов гривен убытков от разрушений.

Расходы на оборону и финансирование программ

Напомним, ранее Кабинет министров подготовил масштабные изменения в Государственный бюджет-2026, которые предусматривают увеличение финансирования сектора безопасности и обороны Украины вдвое.

Как отмечала Юлия Свириденко, дополнительные 1,56 трлн гривен направят на нужды военных благодаря согласованию крупного кредита от Европейского Союза.

Параллельно с этим правительство продолжает финансировать ключевые социальные проекты и программы восстановления страны.

В частности, в конце апреля было принято решение о направлении дополнительных 2 млрд гривен на выплаты за поврежденное в результате российских атак жилье. Это позволит обеспечить необходимыми средствами для ремонта зданий еще около 20 тысяч украинских семей.

