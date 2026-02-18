Свириденко поручила срочно готовить ремонт дорог: какие трассы восстановят первыми

Она отметила, что поручила вице-премьеру по восстановлению Украины Алексею Кулебе срочно обеспечить готовность к ремонту дорог.

В первую очередь будут восстанавливать стратегически важные маршруты, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры.

"Работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия", - добавила Свириденко.

Глава украинского правительства заверила, что в госбюджете на 2026 год предусмотрены расходы на ремонт дорог. Кабмин работает над дополнительным финансированием.

Стоит заметить, что состояние дорог в Украине ухудшилось из-за сложных погодных условий. Резкие колебания температуры - от морозов до оттепели - способствуют образованию трещин и разрушению покрытия.