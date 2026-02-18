Свириденко доручила терміново готувати ремонт доріг: які траси відновлять першими

Вона зазначила, що доручила віцепрем'єру з відновлення України Олексію Кулебі терміново забезпечити готовність до ремонту доріг.

Насамперед відновлюватимуть стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури.

"Роботи мають бути розпочаті, щойно це дозволять погодні умови", - додала Свириденко.

Голова українського уряду запевнила, що в держбюджеті на 2026 рік передбачено видатки на ремонт доріг. Кабмін працює над додатковим фінансуванням.

Варто зауважити, що стан доріг в Україні погіршився через складні погодні умови. Різкі коливання температури - від морозів до відлиги - сприяють утворенню тріщин і руйнуванню покриття.