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У министров неделя. Корецкий поставил первую задачу Кабмину

19:30 17.07.2026 Пт
1 мин
Как теперь будут измеряться эффективность министров?
aimg Валерия Абабина
У министров неделя. Корецкий поставил первую задачу Кабмину Фото: Премьер-министр Сергей Корецкий (facebook.com sergii.koretskyi)
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Все министерства в течение семи дней должны подать предложения к новой программе деятельности Кабмина, а до 5 августа ее вынесут на рассмотрение правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.

Дедлайны для министерств

Премьер-министр сообщил, что в течение семи дней все министерства должны подать предложения в Программу деятельности и план приоритетных действий Кабинета Министров.

До 5 августа подготовку этих документов планируется завершить и вынести на рассмотрение правительства.

Как будут оценивать работу министров

По словам Корецкого, Программа будет содержать конкретные цели, сроки их достижения и измеряемые результаты. Она станет основным инструментом оценки эффективности работы каждого министерства и правительства в целом.

В течение месяца программу планируют утвердить, подать на рассмотрение Верховной Рады и представить общественности.

Напомним, Верховная Рада 16 июля назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины – его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов. До этого правительство Юлии Свириденко ушло в отставку в полном составе.

Президент Владимир Зеленский объяснил выбор Корецкого необходимостью готовиться к зиме – ранее новый премьер возглавлял "Нафтогаз" в период массированных российских атак на газовую инфраструктуру.

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