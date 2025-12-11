Свириденко анонсировала аудит оборонных предприятий в декабре

В декабре начнутся аудиты в оборонной сфере и проверки на государственных предприятиях Министерства обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Свириденко сообщила, что заслушала отчет заместителя председателя Государственной аудиторской службы Юлии Соляник по подготовке к проведению аудитов предприятий энергетической и оборонной сферы.
Премьер-министр проинформировала, что сейчас продолжается аудит НАЭК "Энергоатом": проверки осуществляются на 10 филиалах компании.
Промежуточные результаты аудита, по ее словам, будут известны в конце декабря.
В 20-х числах декабря начинаются аудиты в оборонной сфере, в частности, на 22 предприятиях АО "Украинская оборонная промышленность", а также проверки на государственных предприятий Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" за период 2022-2025 годы.
Первые результаты проверок ожидаются в январе.
"Поручила Госаудитслужбе еженедельно отчитываться о ходе проверок и предоставить исчерпывающую информацию по факту их проведения правоохранительным органам", - отметила Свириденко.
Также, по ее словам, заместитель председателя Госаудитслужбы доложила о результатах мониторинга оборонных закупок, проведенных государственными предприятиями Министерства обороны АОЗ и ДОТ за период 2024-2025 годы.
"В процессе мониторинга выявлен ряд несовершенств в организации и проведении закупок. Поручила соответствующим органам внести изменения для их устранения", - говорится в заметке Свириденко.
Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский поручил провести перезагрузку наблюдательных советов в обороне и энергетике.
По его словам, именно эти органы обеспечивают управление и контроль внутренних процессов компаний, а их эффективность должна быть гарантирована на 100%.
Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" после коррупционного скандала.
Как отметила Свириденко, новый наблюдательный совет должен перезапустить руководство "Энергоатома", а также провести аудит.
Также известно, что Украина призвала страны Евросоюза предложить кандидатов в наблюдательный совет "Энергоатома".