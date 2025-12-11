Свириденко анонсировала аудит оборонных предприятий в декабре

Свириденко сообщила, что заслушала отчет заместителя председателя Государственной аудиторской службы Юлии Соляник по подготовке к проведению аудитов предприятий энергетической и оборонной сферы.



Премьер-министр проинформировала, что сейчас продолжается аудит НАЭК "Энергоатом": проверки осуществляются на 10 филиалах компании.

Промежуточные результаты аудита, по ее словам, будут известны в конце декабря.

В 20-х числах декабря начинаются аудиты в оборонной сфере, в частности, на 22 предприятиях АО "Украинская оборонная промышленность", а также проверки на государственных предприятий Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" за период 2022-2025 годы.

Первые результаты проверок ожидаются в январе.



"Поручила Госаудитслужбе еженедельно отчитываться о ходе проверок и предоставить исчерпывающую информацию по факту их проведения правоохранительным органам", - отметила Свириденко.

Также, по ее словам, заместитель председателя Госаудитслужбы доложила о результатах мониторинга оборонных закупок, проведенных государственными предприятиями Министерства обороны АОЗ и ДОТ за период 2024-2025 годы.

"В процессе мониторинга выявлен ряд несовершенств в организации и проведении закупок. Поручила соответствующим органам внести изменения для их устранения", - говорится в заметке Свириденко.