Свириденко анонсувала аудит оборонних підприємств у грудні

Свириденко повідомила, що заслухала звіт заступниці голови Державної аудиторської служби Юлії Солянік щодо підготовки до проведення аудитів підприємств енергетичної й оборонної сфери.



Прем'єр-міністр поінформувала, що зараз триває аудит НАЕК «Енергоатом»: перевірки здійснюються на 10 філіях компанії.

Проміжні результати аудиту, за її словами, будуть відомі наприкінці грудня.

У 20-х числах грудня починаються аудити в оборонній сфері, зокрема, на 22 підприємствах АТ "Українська оборонна промисловість", а також перевірки на державних підприємств Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу" за період 2022-2025 роки.

Перші результати перевірок очікуються у січні.



"Доручила Держаудитслужбі щотижня звітувати про перебіг перевірок та надати вичерпну інформацію за фактом їх проведення правоохоронним органам", - зауважила Свириденко.

Також, за її словами, заступниця голови Держаудитслужби доповіла про результати моніторингу оборонних закупівель, проведених державними підприємствами Міністерства оборони АОЗ і ДОТ за період 2024-2025 роки.

"У процесі моніторингу виявлено низку недосконалостей в організації та проведенні закупівель. Доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення", - ідеться у дописі Свириденко.