Від "свинячого грипу" в Чернігові помер чоловік

Ілюстративне фото (УНІАН)

Так, причиною смерті чоловіка стала вірусна пневмонія, яку викликав грип

У Чернігові за минулі вихідні через захворювання вірусом грипу A (H1N1), відомого як "свинячий грип", помер 46-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УНІАН.

Відповідну інформацію повідомили в управлінні охорони здоров'я Чернігівської міської ради.

Зазначено, що причиною смерті стала вірусна пневмонія, яку викликав грип. Так, кілька днів чоловік перебував у важкому стані в реанімації однієї з міських лікарень.

Однак медики не змогли врятувати чоловіка, в тому числі через пізнє звернення за медичною допомогою.

Крім того, в обласному Лабораторному центрі МОЗ уточнили, що в області станом на 20 січня зафіксовано дев'ять летальних випадків від "свинячого грипу".

Нагадаємо, на початку січня у Чернігові від грипу помер чоловік і вагітна жінка.

Як писало РБК-Україна, в Чернігові з 11 січня оголошено карантин. Так, обмежувальні заходи вводяться через значне зростання захворюваності на грип і ГРВІ та перевищення епідпорогу на 16,9%.

Додамо також, у Чернігівській області з понеділка, 21 січня, карантин триватиме принаймні в 75 школах. Карантин був продовжений у зв'язку з великою кількістю хворих дітей.